Președintele Nicușor Dan îi invită pe magistrați ”să reclame problemele din justiție” . Unde se pot trimite ”materialele”?
După ce aproape 200 de magistrați au semnat un mesaj cu textul „adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate”, Nicușor Dan a avut o reacție în care invită cele 178 de persoane la discuții.
Astfel, Președintele României a chemat toți magistrații la discuții, pe data de 22 decembrie, începând cu ora 10:00 sau să trimită un email la [email protected].
Mesajul publicat de președintele Nicușor Dan:
,,Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase.
Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00. Aștept înscrieri la adresa [email protected].
Până joi, 18 decembrie, ora 24:00, vă invit să îmi trimiteți materiale, asumate nominal sau neasumate nominal, la adresa [email protected].
În zilele de vineri, sâmbătă și duminică vom avea timp să citim toate materialele pe care ni le trimiteți.
(În toată săptămâna 15–19 decembrie sunt plecat din țară pentru formate multilaterale și vizite bilaterale confirmate cu mult timp înainte.)”, a scris acesta pe o rețea de socializare.
Reamintim că, Curtea de Apel București a susțint o ,,conferinţă extraordinară de presă” după documetarul publicat de Recorder în care se discută despre starea justiției din România. La câteva ore distanță de această conferință, cei 178 de magistrați au publicat pe o rețea de socializare un mesaj comun.
