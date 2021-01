Preoții, gunoierii și poștașii vor avea prioritate la vaccinare. Ce meserii a prevăzut Guvernul pentru etapa a II-a

În următoarea perioadă se vor putea vaccina cei din categoria persoanelor care deservesc activități considerateesențiale. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, a explicat care sunt meseriile vizate.

„Din categoria persoanelor care deservesc activități esențiale fac parte personalul din domeniul Apărării, ordine publică, siguranță națională, autoritate judecătorească, personalul din sectorul economic vital, cum ar fi procesare, distribuție alimente, pâine, lactate, legume, apă, centrale electrice (transport și distribuție) , medicamente și materiale sanitare, transport de persoane și mărfuri, personalul din învățământ, poștal și curierat, salubritate și deșeuri, personalul din înaltele instituții ale statului (Parlament, președinție), culte religioase”, a precizat Valeriu Gheorghiță la Digi24, care a spus și că această lista a fost transmisă către DSP-uri.

Pe lista persoanelor care vor fi vaccinate în etapa a doua face parte și personalul din mass-media, „cei care efectuează reportaje în unități medicale”, a mai precizat acesta.