Premiile „Şcoala Ardeleană” în educaţie – Gala Performerilor, la Alba Iulia. Elevii cu rezultate de excepție la olimpiadele școlare și profesorii lor, premiați de Consiliul Județean Alba. LISTA

Luni, 12 mai 2025, începând cu ora 17.00, la Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia, are loc evenimentul Premiile „Şcoala Ardeleană” în educaţie – Gala Performerilor, organizat de Consiliului Judeţean Alba, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba.

În cadrul acestui eveniment, sunt premiați elevii care au obținut rezultate de excepție la olimpiadele școlare în anul 2023-2024, sub îndrumarea profesorilor coordonatori, recunoscând astfel talentul şi sârguinţa acestor copii excepţionali, dar şi dedicarea dascălilor ce i-au îndrumat.

OLIMPIADA NAȚIONALĂ „LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ”

DOCEA REBECA LIGIA – COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD – PREMIU SPECIAL (PROF. RUSU MARIA RAMONA)

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

JOLDEȘ PETRU – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA – MENȚIUNE (PROF. MARINA GABRIELA)

MIHU MAIA ELENA – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA – PREMIU SPECIAL (PROF. NEGRESCU ELENA-IONELA)

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU ȘCOLI/SECȚII CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR ȘI PENTRU ROMÂNII DIN DIASPORA

BOGDAN DAVID – LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY” ALBA IULIA – PREMIU SPECIAL (PROF. DIMITRIU LIGIA VALERIA)

LAKATOS ANA MARIA – COLEGIUL NAȚIONAL „BETHLEN GÁBOR” AIUD – MENȚIUNE (PROF. POPA ANA MARIA)

MIHALIK CSILLA ANNA – COLEGIUL NAȚIONAL „BETHLEN GÁBOR” AIUD – PREMIUL III (PROF. POPA ANA MARIA)

MUCSI-AMARIȚEI FABIAN DENNIS – LICEUL GERMAN SEBEȘ – PREMIU SPECIAL (PROF. VLAD DANA-MARIA)

ȘUTEU TAMARA-MIHAELA- LICEUL GERMANSEBEȘ – MENȚIUNE (PROF. VLAD DANA-MARIA)

HORHAT OANA ȘTEFANIA- LICEUL GERMANSEBEȘ – PREMIUL II (PROF. VLAD DANA-MARIA)

CAPĂTĂ ANA – LICEUL GERMAN SEBEȘ – PREMIU SPECIAL (PROF.BĂDESCU LACRIMA- JOHANNA)

OLIMPIADA NAŢIONALĂ INTERDISCIPLINARĂ „CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ”

CAPĂTĂ ANDREEA-MARIA – COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ – MENȚIUNE (PROF. CÂNDEA TEREZA, PETRU VALENTIN)

HANGANU MARIA MAGDALENA – COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA – PREMIU SPECIAL (PROF. MUREȘAN SIMONA, NISTOR IOAN)

MOGA IULIA MARIA – COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ – PREMIU SPECIAL (PROF. BUT GEORGETA, PETRU VALENTIN)

JINAR CAMELIA MARIA – COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ- MENȚIUNE(PROF. OBREJA ADRIANA, FÂNTÂNĂ ANA, PETRU VALENTIN)

LETERNA LUCA- ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICODIM GANEA”BISTRA –

PREMIU SPECIAL (PROF. VÎRTAN MARIANA SIMONA, MIHEȚ ELENA)

CÂRJEAN ANA TEODORA – ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR – PREMIUL II (PROF. VĂSUȚI NICOLETA PARASCHIVA, PASCAL DANIELA MARIANA)

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA ENGLEZĂ

TIMAR AUGUSTA MARIA – LICEUL TEORETIC ,,PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ – MENȚIUNE (PROF. MAXIM DACIANA)

TODORAN DIANA ELENA – LICEUL TEORETIC ,,SF. IOSIF” ALBA IULIA – MENȚIUNE (PROF. PAŞCA VERA)

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA FRANCEZĂ

PURDA ROBERT – LICEUL ,,DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEȘ – MENȚIUNE SPECIALĂ (PROF. TOLCA ELENA)

AOUN PAOLA ALEXANDRA – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA – MENȚIUNE (PROF. MOCANU-GLIGAN ANCA)

TAFLAN FLAVIUS GABRIEL – COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA – MENȚIUNE (PROF. ROMAN CARMEN)

DUMITRU PHILIP – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA – PREMIUL III (PROF. BĂDĂU GEORGETA, CRIȘAN ALINA)

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA GERMANĂ MODERNĂ

MUCENICU MAXIM – COLEGIUL NAȚIONAL ,,LUCIAN BLAGA” SEBEȘ PREMIUL III (PROF. MUCSI-AMARIŢEI ANDREEA)

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA RROMANI MATERNĂ

NUȚA MARIA LUCIA – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION BALINT”ROȘIA MONTANĂ – MENȚIUNE (PROF. PETACA IONUȚ VALENTIN)

NUȚA ANCA VALENTINA IOANA – COLEGIUL NAȚIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ – MENȚIUNE (PROF. PETACA IONUȚ VALENTIN)

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE- GREACA VECHE

VLĂZAN ANDREI IOAN – SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ,,SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA – MEDALIE BRONZ (PROF. RÎȘTEIU ANGELA)

PÎCLIȘAN IOAN CRISTIAN – SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ,,SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA – MENȚIUNE, MEDALIE DE ARGINT (PROF. RÎȘTEIU ANGELA)

BERCEA CODRIN ROMULUS SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ,,SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA – PREMIUL III / MEDALIE DE AUR (PROF. RÎȘTEIU ANGELA)

DAN RIAN-CONSTANTIN – SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ,,SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA – PREMIU SPECIAL (PROF. RÎȘTEIU ANGELA)

NICULA GABRIEL-MIHAI – SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ,,SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA – MENȚIUNE, MEDALIE DE ARGINT (PROF. RÎȘTEIU ANGELA)

NEAG BOGDAN-IONUȚ – SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ,,SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA – PREMIU SPECIAL (PROF. POPA GHEORGHE)

ȚUCHEL IOAN – SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ,,SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA – PREMIUL III / MEDALIE DE AUR (PROF. POPA GHEORGHE)

RÂȘNIȚĂ DENIS ANGEL – COLEGIUL NAȚIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ – MENȚIUNE, MEDALIE DE ARGINT (PROF. ZAHARIA ADRIANA)

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE- LATINĂ

ȘTEFAN MIRUNA – COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ – MEDALIE DE BRONZ (PROF. DOBROMIR MIHAELA)

ȚIPLEA ANA LAVINIA – COLEGIUL NAȚIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ – MEDALIE DE BRONZ (PROF. ZAHARIA ADRIANA)

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBI ROMANICE: ITALIANĂ

CĂLUGĂR DENIS ANDREI – COLEGIUL ECONOMIC „DIONISIE POP MARȚIAN” ALBA IULIA MENȚIUNE (pregătire individuală)

CORA ALEXANDRA – CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ALBA – MENȚIUNE SPECIALĂ (PROF. MUNTEANU ANCA)

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBI ROMANICE-: SPANIOLĂ

ȘTEFAN ARIANA IOANA – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA – PREMIUL II (pregătire individuală)

DĂNILĂ MARIA ANGELES – CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ALBA – MENȚIUNE (pregătire individuală)

GROSU BIANCA – COLEGIUL NAȚIONAL ,,LUCIAN BLAGA” SEBEȘ – PREMIUL I (pregătire individuală)

PRECUPESCU RICARDO FABIAN – LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ – MENȚIUNE SPECIALĂ (PROF. MODOEANU LUCIA)

MUNTEAN RADU COSMIN – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA – MENȚIUNE (pregătire individuală)

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ ”MIKES KELEMEN” , CLASELE V-XII

MÁTÉ ZSELYKE – COLEGIUL NAȚIONAL „BETHLEN GÁBOR” AIUD – 2 PREMII SPECIALE (PROF. NAGY EGON)

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE BIOLOGIE

TELEVKA IOAN ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA MENȚIUNE (PAȘCA ADRIANA, TODORAN SIMONA)

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE ISTORIE

SĂRĂTEAN DENIS IAMIS COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD MENȚIUNE (BUTA IULIANA)

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE GEOGRAFIE

COSTEA CARINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA PREMIU SPECIAL (LĂNCRĂNJAN FLOARE)

BOCA LUCA IOAN SILVIU COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ PREMIU SPECIAL (ȘTEF VASILE)

MOLDOVAN DAVID MARIUS COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ PREMIU SPECIAL (ȘTEF VASILE)

MARTINI IOAN SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ,,SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA PREMIUL III (BENICEAN EUGEN)

GAIȚĂ ȘTEFANIA IOANA COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI PREMIU SPECIAL (FILIP ANDA MARIA)

TOADER MIHAI PAUL LICEUL ,,HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD MENȚIUNE (COSTEA LEONTIN)

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE FIZICĂ

POPA VLAD PETRU ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA MEDALIE DE ARGINT SOCIETATEA ROMÂNĂ DE FIZICĂ (CONSTANTIN ADRIANA)

PIȚU EDUARD ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA MEDALIE DE ARGINT SOCIETATEA ROMÂNĂ DE FIZICĂ (ATANASIU MARIA)

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ

DOBRA VICTOR IOAN COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ MEDALIE DE ARGINT- MENȚIUNE (LEBĂDĂ MONICA)

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ – ACADNET, Interoperabilitate Software – 9-10

BINȚINȚAN VLAD COSMIN COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA PREMIUL I (PALCU CARMEN)

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ – ACADNET, Rețele – 9-10

BECA VLADIMIR COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA PREMIUL II (MUREȘAN LAURA)

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ

PIȚU EDUARD ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA MEDALIE DE AUR (MENȚIUNE) (URCAN MIHAELA)

CRIȘAN TUDOR COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA MEDALIE DE BRONZ (MENȚIUNE) (SANDU STELIAN CORNEL)

TABAL NORA-JIHANE COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ MENȚIUNE DE ONOARE (TODOR PETRU)

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE MATEMATICĂ PENTRU ȘCOLILE/SECŢIILE CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ (cls. V-XII)

GABOR FARKAS- FERENC COLEGIUL NAȚIONAL „BETHLEN GÁBOR” AIUD PREMIUL III (KISS ERIKA)

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

TOADER MIHAI PAUL LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD MENȚIUNE/ MEDALIE DE AUR (IANCU ALINA- MARIETA)

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE CREATIVITATE ȘTIINȚIFICĂ

GĂISEANU DANIELA- FLORINA COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ MENȚIUNE M.E. (BÎRSAN IOAN)

FRĂȚILESCU GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ MENȚIUNE M.E. (BÎRSAN IOAN)

RADU GABRIEL-CLAUDIU COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD MENȚIUNE M.E. (HUMENIUC RAMONA)

TRÂMBIȚAȘ GEORGE- BOGDAN COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD MENȚIUNE M.E. (HUMENIUC RAMONA)

BONCUȚIU ȘTEFAN COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI MENȚIUNE M.E. (ONEȚ LIVIU)

PAȘCA IOAN CĂTĂLIN COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI MENȚIUNE M.E. (ONEȚ LIVIU)

PLEȘA VALENTIN- IOAN COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI MENȚIUNE M.E. (ONEȚ LIVIU)

CODREA IRINA -RITA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SINGIDAVA” CUGIR MENȚIUNE M.E. (PREDESCU STELA)

CÂRJEAN ANDREEA-MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SINGIDAVA” CUGIR MENȚIUNE M.E. (PREDESCU STELA)

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE

BUZGAR BIANCA MARIA LICEUL „,DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEȘ MENȚIUNE (TUTUIAN LUMINIŢA MARIA)

OLIMPIADA NAŢIONALĂ – ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII – DOMENIUL ELECTRIC, ELECTROTEHNIC, ELECTROMECANIC

GROZA IULIAN ȘTEFAN LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” ALBA IULIA MENȚIUNE (SAS GHEORGHe, PENCIU DAN, LĂPĂDUŞ IOAN)

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE RELIGIE – Cultele baptist şi creştin după Evanghelie

SZABO SONYA ANDREA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA MENȚIUNE (NISTOR IOAN)

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE RELIGIE – Cultele:Romano-Catolic şi Greco- Catolic

CODREA IRINA -RITAȘCOALA GIMNAZIALĂ „SINGIDAVA”CUGIr PREMIUL II(PASCAL DANIELA)

HRIȘCĂ PAUL-MIHAIL LICEUL TEOLOGIC GRECO- CATOLIC ,,SF. VASILE CEL MARE” BLAJPREMIUL I (AVRAM RODICA)

COZAC ETA-FLORINA LICEUL TEOLOGIC GRECO- CATOLIC ,,SF. VASILE CEL MARE” BLAJ PREMIUL II (AVRAM RODICA)

HUSUSAN NEREA MARIALICEUL TEOLOGIC GRECO- CATOLIC ,,SF. VASILE CEL MARE”BLAJPREMIU SPECIAL (AVRAM RODICA)

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE – Cultul Ortodox

TĂRCUȚĂ IULIANA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA PREMIU SPECIAL (NISTOR IOAN)

ORLEA CRISTIAN COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” sebeș MENȚIUNE (NISTOR IOAN)

HANGANU MARIA MAGDALENA COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ PREMIUL I (NISTOR IOAN)

PĂCURAR SARA MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ MIHAI EMINESCU”ALBA IULIA MENȚIUNE (OPREAN ANCUȚA)

PUȘCĂU MARIA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA PREMIU SPECIAL (OPREAN ANCUȚA)

NEACȘU ELENA ALEXANDRA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA PREMIU SPECIAL (AVRAM BOGDAN LAURENȚIU)

POPESCU MARTA COLEGIUL NAȚIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ MENȚIUNE (BORȘAN MARIANA)

MARIN ANA COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ MENȚIUNE (FÂNTÂNĂ ANA, PETRU VALENTIN)

ALOMAN ALEXANDRACOLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA”SEBEȘPREMIU SPECIAL

ZBUTEA CARINA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ,SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA PREMIU SPECIAL (OPRIȘ OLIVIA- MONICA)

SUCIU BIANCA – DARIA COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ MENȚIUNE (PETRU VALENTIN)

PETRIC CRISTIAN MIHAI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU” BLAJ PREMIUL SPECIAL (CLEJA ADRIANA)

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE RELIGIE – Cultul Penticostal

DAVID SIMINA ADINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ IGHIEL PREMIUL III (HAN SIMONA)

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE RELIGIE – Cultul ROMANO-CATOLIC de limba maghiară

CSIKI ERVIN LICEUL TEOLOGIC ROMANO- CATOLIC „GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY” ALBA IULIA PREMIUL I (PR. PROF. KOVÁCS JÓZSEF)

MÁTHÉ ANDRÁS LICEUL TEOLOGIC ROMANO- CATOLIC

„GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY” ALBA IULIA MENȚIUNE (PR. PROF. PASCA SZILÁRD)

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE RELIGIE- seminarii şi licee teologice ortodoxe

CILINCĂ GABRIEL CRISTIAN SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA PREMIUL SPECIAL (BOTEZAN FLORIN- DĂNUȚ)

BREAZU IULIAN-DARIUS SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA MENȚIUNE (BOLEA MARIUS- VIRGIL)

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE, CULTUL ADVENTIST DE ZIUA A ȘAPTEA

CRIȘAN DRAGOȘ LEONARDO LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA MENȚIUNE (BUCIUMAN SIMION)

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE- Cultele REFORMAT, EVANGHELIC ŞI UNITARIAN

VERESS ÁGOTA COLEGIUL NAȚIONAL „BETHLEN GÁBOR” AIUD MENȚIUNE (LÁZÁR EMŐKE)

SZABÓ KINGA COLEGIUL NAȚIONAL „BETHLEN GÁBOR” AIUD PREMIUL I (LÁZÁR EMŐKE)

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ – INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ŞI STUDII TEORETICE MUZICALE (cls. IX-XII)

PAŞCA PETRA LICEUL DE ARTE ,,REGINA MARIA” ALBA IULIA PREMIUL III (DAMIAN EMMA, PÂRJOL OVIDIU)

ROMOȘAN DARIA LICEUL DE ARTE ,,REGINA MARIA” ALBA IULIA PREMIUL I (BEȘLIU RADU, PÂRJOL OVIDIU)

BURDE ELIANA LICEUL DE ARTE ,,REGINA MARIA” ALBA IULIA PREMIUL III (TRIF AURELIAN, MANIU SIXTINE)

MAILAT MARIA NATALIA LICEUL DE ARTE ,,REGINA MARIA” ALBA IULIA PREMIUL III (CRAIU TEODORA, PAUL OLIVIU)

BOGDAN GEORGIANA LICEUL DE ARTE ,,REGINA MARIA” ALBA IULIA PREMIUL II (ALBU ADRIAN)

COMAN RAREȘ LICEUL DE ARTE ,,REGINA MARIA” ALBA IULIA PREMIUL III (CIORBEA RĂZVAN, PAUL OLIVIU)

NARIȚA RAUL LICEUL DE ARTE ,,REGINA MARIA” ALBA IULIA MENȚIUNE (CIORBEA RĂZVAN, PÂRJOL OVIDIU)

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ – INTERPRETARE MUZICALĂ (CLS. V-VIII)

DOGEANU ANTONIA GABRIELA LICEUL DE ARTE ,,REGINA MARIA” ALBA IULIA PREMIUL I (SIMION CECILIA)

BULAC NICOLAE-ANDREI LICEUL DE ARTE,,REGINA MARIA” ALBA IULIA PREMIUL II (ROŞIU MIHAELA)

ABSOLVENT DE NOTA 10

NOTA 10 la examenul de BACALAUREAT MARCU ALEXIA – COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI

