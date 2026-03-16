PREMII obținute de elevi ai Liceului de Arte din Alba Iulia la Concursul de Interpretare pentru Instrumente de Suflat și Percuție „Vasile Sândean Ovadiuc” 2026, de la Cluj-Napoca: LISTA laureaților

PREMII obținute de elevi ai Liceului de Arte din Alba Iulia la Concursul de Interpretare pentru Instrumente de Suflat și Percuție „Vasile Sândean Ovadiuc” 2026, de la Cluj-Napoca

În perioada 12–15 martie 2026, la Cluj-Napoca, elevii Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia au participat la Concursul de Interpretare pentru Instrumente de Suflat și Percuție „Vasile Sândean Ovadiuc”, obținând rezultate remarcabile.

Iată care sunt rezultatele obținute:

*Sara Botariu – clasa a IV-a – Premiul I- flaut

*Petra Pașca- clasa a XI-a – Premiul II- flaut

*Ștefan Șulț- clasa a V-a – Premiul III- flaut

*Alisa Cordoș- clasa a VI-a – Premiul III- flaut

*Teodor Dănulețiu – clasa a VII-a – Mențiune – clarinet.

Clasa profesori: Emma Damian și Răzvan Ciorbea.

Profesor corepetitor: Ovidiu Pârjol.

„Îi felicităm pe toți elevii participanți și pe profesorii lor pentru muncă, dedicare și pasiunea pentru muzică! Le dorim mult succes în continuare și cât mai multe realizări artistice!”, au transmis reprezentanții Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia.

foto: arhivă (cu rol reprezentativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI