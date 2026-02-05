Actualitate

Premierul Ilie Bolojan: Se lucrează la pachetul pe reforma administrației. Ar urma să fie adoptat săptămâna viitoare

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, că pachetul de măsuri privind reforma administrației a fost transmis spre avizare în circuitul guvernamental și urmează să fie adoptat săptămâna viitoare.

Șeful Executivului a precizat că, la recomandarea Ministerului Justiției, actul normativ va fi adoptat prin procedura asumării răspunderii Guvernului.

,,În paralel cu pregătirea bugetului, se lucrează la pachetul pe reforma administrației, un pachet, din păcate, amânat, dar suntem în situația în care acest proiect a intrat în circuitul de avizare guvernamental. El ar urma să fie adoptat săptămâna viitoare, în baza consultării dintre Ministerul Dezvoltării și cel al Justiției. Recomandarea Ministerului Justiției este să angajam răspunderea Guvernului pentru adoptarea acestui pachet”, a anunțat Ilie Bolojan, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

Șeful Executivului a spus că adoptarea acestui pachet va duce la un stat mai eficient, dar ,,mai ales va schimba paradigma din administrație, creând condiții pentru a avea o administrație în serviciul cetățeanului și îmbunătățirea calității serviciilor pentru tot cetățenii prin administrațiile locale”.

Premierul a adăugat că acest pachet va fi completat de proiectul privind interdicția cumulului pensiei cu salariul, care ar urma să fie adoptat în ședința de guvern de săptămâna viitoare.

