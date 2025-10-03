Premierul Ilie Bolojan: „Reforma administrației publice locale și centrale este o necesitate și o urgență”

Ilie Bolojan: „Reforma administrației publice locale și centrale este o necesitate și o urgență”

„Reforma administrației publice locale și centrale este o necesitate și o urgență”, a subliniat, vineri, 3 octombrie 2025, într-o conferință de presă, premierul Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a prezentat în conferința principalele măsuri luate în cele 100 de zile de când îndeplinește funcția de prim-ministru și a făcut proiecții „pentru următoarele 100 de zile”.

Am pregătit pachetul pentru reformă în administrația locală pe care nu am reușit să-l adoptăm”, a recunoscut premierul.

„Avem nevoie de o administrație care să fie un factor de dezvoltare și o administrație mai eficientă.

Reducerea cheltuielelor de funcționare în administrația publică locală și centrală este un element care nu poate fi scos din pachetele de reformă”, a afirmat premierul în conferința de presă amintită.

„Reforma administrației publice locale și centrale este o necesitate și o urgență”, a accentuat Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, ca obiective pentru perioada următoare, „sunt două constante pe care nici un Guvern nu le poate evita – să ne încasăm veniturile și să reducem și limităm cheltuielile de funcționare”.

„Doar așa putem avea bugete echilibrate și vom putea finanța investițiile”, a spus premierul Ilie Bolojan.

