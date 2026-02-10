Premierul Ilie Bolojan: Chiar dacă sunt mulţi oameni pentru care creşterea de impozite şi orice creştere a costului vieţii creează o presiune suplimentară, nu mai aveam posibilitatea să transferăm sume imense către autorităţile locale
Ilie Bolojan: Chiar dacă sunt mulţi oameni pentru care creşterea de impozite şi orice creştere a costului vieţii creează o presiune suplimentară, nu mai aveam posibilitatea să transferăm sume imense către autorităţile locale
„Chiar dacă sunt mulţi oameni pentru care creşterea de impozite şi orice creştere a costului vieţii creează o presiune suplimentară, nu mai aveam posibilitatea să transferăm sume imense către autorităţile locale”, a declarat premierul Ilie Bolojan, luni, 9 februarie 2026, într-un interviu la televiziunea Digi 24.
Premierul a fost întrebat în legătură cu afirmaţiile liderului UDMR, Kelemen Hunor, potrivit cărora s-a atins limita suportabilităţii în ceea ce priveşte impozitele locale.
„Unul din lucrurile pe care a trebuit să le facem la sfârşitul anului trecut a fost majorarea impozitelor pe proprietate. Asta pentru că, pe de o parte, aveam un angajament al României că vom aduce impozitele pe proprietate la un nivel care să reflecte pieţul de piaţă al locuinţelor, asta era un angajament de ani de zile pe care l-am tot amânat.
Al doilea lucru este că aceste venituri sunt veniturile autorităţilor locale şi, nemaiputând să le transferăm la fel de mulţi bani ca anii trecuţi pentru a-şi finaliza investiţiile care sunt în fiecare localitate începute, trebuia să îşi genereze mai multe venituri”, a explicat Ilie Bolojan, potrivit News.ro.
„Nimeni, nici ei, nici dvs. nu vrem să plătim nici taxe de parcare în plus, nici taxe de telefonie în plus, nici impozit pe proprietate, nimeni nu vrea să plătească aceste lucruri. Dar, în afară de acest sentiment general, aici s-au întâmplat câteva lucruri, unele sunt din culpa Guvernului, a modului în care a fost adoptată legislaţia, unele sunt din culpa primăriilor care au pus în practică aceste măsuri.
De exemplu, am anulat foarte multe excepţii, una din erorile noastre în toţi aceşti ani este că am creat foarte multe excepţii şi, practic, o bună parte din cetăţenii noştri nu plăteau taxe şi impozite locale”, a mai spus Ilie Bolojan.
Premierul a afirmat că există autorităţi locale din România care au majorat „mult mai mult” impozitele pe autovehicule faţă de limita stabilită de Guvern.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Sprijin financiar pentru livezile afectate de înghețul din 2025: Compensații de până la 2.000 de euro pe hectar
Sprijin financiar pentru livezile afectate de înghețul din 2025 A intrat în vigoare ajutorul de stat pentru livezile afectate de înghețul din primăvara anului 2025 începând de astăzi, 10 februarie 2026. Pomicultorii care au înregistrat pierderi de cel puțin 30% pot beneficia, prin intermediul APIA, de un sprijin de până la 2.000 de euro pe […]
Curtea de Apel Alba Iulia a admis strămutarea dosarului datoriei de un milion de euro a lui Klaus Iohannis. Se va judeca la Hunedoara
Curtea de Apel Alba Iulia a admis strămutarea dosarului datoriei de un milion de euro a lui Iohannis. Se va judeca la Hunedoara ANAF a obținut mutarea de la Sibiu la Hunedoara a procesului de recuperare a datoriei de un milion de euro de la fostul Preşedinte, Klaus Iohannis, a anunțat Curtea de Apel Alba […]
Reforma pensiilor magistraților, BLOCATĂ din nou la CCR. Motivul, un judecător a intrat în concediu paternal
Reforma pensiilor magistraților, BLOCATĂ din nou la CCR. Motivul, un judecător a intrat în concediu paternal Unul dintre judecătorii Curții Constituționale, mai exact Gheorghe Stan, a intrat în concediu paternal chiar înaintea ședinței în care CCR ar fi trebuit să se pronunțe asupra legii privind pensiile magistraților, act normativ promovat de Guvernul Bolojan. Absența sa […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sprijin financiar pentru livezile afectate de înghețul din 2025: Compensații de până la 2.000 de euro pe hectar
Sprijin financiar pentru livezile afectate de înghețul din 2025 A intrat în vigoare ajutorul de stat pentru livezile afectate de...
Curtea de Apel Alba Iulia a admis strămutarea dosarului datoriei de un milion de euro a lui Klaus Iohannis. Se va judeca la Hunedoara
Curtea de Apel Alba Iulia a admis strămutarea dosarului datoriei de un milion de euro a lui Iohannis. Se va...
Știrea Zilei
FOTO | Medici noi la Spitalul Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud: Dr. Bobar Delia – medic specialist endocrinolog și Dr. Dimitriu Tudor – medic specialist otorinolaringologie (ORL), s-au alăturat echipei medicale
Medici noi la Spitalul Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud: Dr. Bobar Delia – medic specialist endocrinolog și Dr. Dimitriu Tudor...
FOTO | Momente emoționante la Colegiul Militar din Alba Iulia: Plutonier adjutant principal Ghiță Bordea, subofițer de comandă, trecere în rezervă după 40 de ani în uniformă militară. 22 de ani i-a petrecut în școala albaiuliană
Momente emoționante la Colegiul Militar din Alba Iulia: Plutonier adjutant principal Ghiță Bordea, subofițer de comandă, trecere în rezervă după...
Curier Județean
VIDEO | Polițiștii din Alba, mesaj special cu ocazia Zilei Siguranței pe Internet: „Când plasați o comandă pe un site, asigurați-vă că nu e vorba de un site fals!”
Polițiștii din Alba, mesaj special cu ocazia Zilei Siguranței pe Internet: „Când plasați o comandă pe un site, asigurați-vă că...
FOTO | Angajații DGASPC Alba, acțiune de solidarizare cu protestul din primării: „Pentru asistența socială respingem orice măsură de diminuare a cheltuielilor de personal”
Angajații DGASPC Alba, acțiune de solidarizare cu protestul din primării Și membrii SINDICATULUI ACORD au protestat, marți, 10 februarie 2026,...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună!
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună! PSD Alba se dedă...
FOTO | Lucrări reluate la Teiuș, în mai multe zone ale orașului: Se continuă extinderea rețelei de canalizare și se ridică la cotă căminele de canalizare, înainte de asfaltare
Lucrări reluate la Teiuș, în mai multe zone ale orașului: Se continuă extinderea rețelei de canalizare și se ridică la...
Opinii Comentarii
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris...
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau Marți, 10...