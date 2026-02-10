Premierul Ilie Bolojan: Chiar dacă sunt mulţi oameni pentru care creşterea de impozite şi orice creştere a costului vieţii creează o presiune suplimentară, nu mai aveam posibilitatea să transferăm sume imense către autorităţile locale

Ilie Bolojan: Chiar dacă sunt mulţi oameni pentru care creşterea de impozite şi orice creştere a costului vieţii creează o presiune suplimentară, nu mai aveam posibilitatea să transferăm sume imense către autorităţile locale

„Chiar dacă sunt mulţi oameni pentru care creşterea de impozite şi orice creştere a costului vieţii creează o presiune suplimentară, nu mai aveam posibilitatea să transferăm sume imense către autorităţile locale”, a declarat premierul Ilie Bolojan, luni, 9 februarie 2026, într-un interviu la televiziunea Digi 24.

Premierul a fost întrebat în legătură cu afirmaţiile liderului UDMR, Kelemen Hunor, potrivit cărora s-a atins limita suportabilităţii în ceea ce priveşte impozitele locale.

„Unul din lucrurile pe care a trebuit să le facem la sfârşitul anului trecut a fost majorarea impozitelor pe proprietate. Asta pentru că, pe de o parte, aveam un angajament al României că vom aduce impozitele pe proprietate la un nivel care să reflecte pieţul de piaţă al locuinţelor, asta era un angajament de ani de zile pe care l-am tot amânat.

Al doilea lucru este că aceste venituri sunt veniturile autorităţilor locale şi, nemaiputând să le transferăm la fel de mulţi bani ca anii trecuţi pentru a-şi finaliza investiţiile care sunt în fiecare localitate începute, trebuia să îşi genereze mai multe venituri”, a explicat Ilie Bolojan, potrivit News.ro.

„Nimeni, nici ei, nici dvs. nu vrem să plătim nici taxe de parcare în plus, nici taxe de telefonie în plus, nici impozit pe proprietate, nimeni nu vrea să plătească aceste lucruri. Dar, în afară de acest sentiment general, aici s-au întâmplat câteva lucruri, unele sunt din culpa Guvernului, a modului în care a fost adoptată legislaţia, unele sunt din culpa primăriilor care au pus în practică aceste măsuri.

De exemplu, am anulat foarte multe excepţii, una din erorile noastre în toţi aceşti ani este că am creat foarte multe excepţii şi, practic, o bună parte din cetăţenii noştri nu plăteau taxe şi impozite locale”, a mai spus Ilie Bolojan.

Premierul a afirmat că există autorităţi locale din România care au majorat „mult mai mult” impozitele pe autovehicule faţă de limita stabilită de Guvern.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI