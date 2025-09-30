Pregătirea populației României pentru război. Nicușor Dan: Se va introduce un stagiu militar voluntar
Președintele Nicușor Dan: Se va introduce un stagiu militar voluntar
Legea pregătirii populaţiei pentru război va fi transmisă Parlamentului în scurt timp, a anunțat, marți, 30 septembrie 2025, la Timișoara, președintele Nicușor Dan.
Cea mai importantă modificare, potrivit șefului statului, este introducerea stagiului militar voluntar, plătit de statul român.
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat despre legea pregătirii populaţiei pentru război, că ”sunt multe corelări, pentru că legea se referă la tot spectrul pregătirii populaţiei”.
„Statul român va plăti şi ofiţerii care vor face instruirea şi va plăti şi pe tinerii care doresc să facă acest stagiu militar voluntar, de patru luni, astfel încât România să aibă nişte forţe în rezervă pregătite pentru o eventualitate pe care nu ne-o dorim, dar pentru care trebuie să fim pregătiţi şi să o descurajăm şi, ca efect secundar, e posibil ca după aceste patru luni, în condiţii militare, o parte din oamenii ăştia să vrea să se angajeze de adevăratelea la Ministerul Apărării”, a precizat Nicușor Dan.
„În foarte puţin timp, această lege va fi transmisă de către guvern, Parlamentului şi domnul ministru al Apărării va face o conferinţă de presă cu toate detaliile asupra legi”, a explicat preşedintele României.
Întregul traseu de avizare pentru Legea apărării naționale și pentru Legea pregătirii populației pentru apărare a fost reluat, în primăvara anului 2025, de la zero.
Motivul? Schimbarea Guvernului, în decembrie 2024, ceea ce a dus la nevoia aprobării actelor de către noii miniștri în funcție.
