Prefecții și subprefecții USR PLUS NU își vor depune demisiile. „Dacă vrea să îi dea afară, să îi dea afară”...

Cum e caracterizat premierul Cîțu de fostul său șef de la ING: „Omul este un mic satrap, este foarte învechit. Nu știe să lucreze în echipă”

Omul care l-a adus pe Florin Cîțu în bancă și apoi l-a îndepărtat, Mișu Negrițoiu, fostul CEO al ING Bank România, îl caracterizează pe acesta drept ”un mic satrap, foarte învechit”, care ”nu știe să lucreze în echipă”. Negrițoiu i-a făcut această caracterizare lui Cîțu într-un comentariu la o postare pe Facebook a lui Rareș Bogdan.

”Bogdan, USR PLUS sunt singurii care pot duce Romania mai departe. Nu voi, cu Citu. Va cunosc destul de bine pe amindoi, si stii asta. M-ai intrebat odata de Citu. Am fost neutru, dar omul este un mic satrap. De-asta l-am si scos din banca. Este f invechit. Nu stie sa lucreze in echipa. Si chiar crede, ca poate sa faca orice! Orban este singurul care poate sa duca PNL mai departe. Voi il ingropati. Nu-mi pasa, dar pacat de tara! Presedintele tau, pluteste. A ratat sansa unui guvern de 8 ani. Poate a ascultat prea mult, la tine” , a scris Mișu Negrițoiu.

Negrițoiu a fost ministru de stat pentru coordonare, strategie și reformă în guvernul Văcăroiu (1992-1993) și președinte al ASF România, precum și deputat PDSR timp de un an (1996-1997), demisionând din legislativ pentru a intra în mediul privat. A ajuns la ING, iar la 1 august 2006 a devenit director general al bancii.

El a lucrat încă din 2006 cu Florin Cîțu, angajat atunci ca economist șef ING, și trecut apoi șef al departamentului piețe financiare (2007 – 2011). Cîțu a fost îndepărtat din ING prin reorganizarea departamentului. El a dat în judecată banca pentru concediere, dar a pierdut procesul.