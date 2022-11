Precizări ale Primăriei Ocna Mureș legate de angajările la Baza de Agrement: Se vor face prin concurs după predarea obiectivului...

Un oficial de rang înalt din cadrul serviciilor secrete americane, a declarat că două persoane au fost ucise în Polonia de rachete ruseşti care au căzut pe teritoriul acestei ţări membre NATO, anunţă „The Guardian”.

Exploziile ar fi avut loc la graniţa Poloniei cu Ucraina, după ce Rusia a bombardat masiv, marţi, Ucraina, inclusiv la Liov, oraş aflat în apropierea frontierei cu Polonia.

Rachetele ar fi lovit o fermă, relatează şi CNN, care spune că nu este clar de unde au venit proiectilele.

Fresh footage from the impact site in #Poland. That’s a huge impact crater.

pic.twitter.com/KXYqm0UThb

— The Intel Crab (@IntelCrab) November 15, 2022