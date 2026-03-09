Prebet Aiud, producătorul de prefabricate din beton din Alba, cifră de afaceri de 69,6 milioane lei în 2025, în creştere cu aproximativ 21,5% faţă de anul anterior

Ştirea zilei

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 minute

în

De

Prebet Aiud (simbol bursier PREB), producătorul de prefabricate din beton armat şi precomprimat, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 69,6 mil. lei (13,8 mil. euro), în creştere cu aproximativ 21,5% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 57,3 mil. lei (11,5 mil. euro), conform celui mai recent raport financiar publicat la Bursă.

Compania specializată în fabricarea produselor din beton a avut în 2025 un profit net de 3,6 mil. lei (724.370 de euro), mai mic cu aproape 24,6% faţă de anul precedent, când Prebet Aiud a raportat un câştig net de 4,8 mil. lei (972.600 de euro). Compania a realizat anul trecut venituri totale de 71,6 mil. lei, faţă de 68,6 mil. lei în 2024.

În acelaşi interval de raportare, cheltuielile totale au urcat la 67,4 mil. lei, de la 62,6 mil. lei în 2024.

Prebet Aiud S.A. este una dintre cele mai vechi companii din România specializate în producţia de elemente prefabricate din beton armat şi precomprimat, destinate proiectelor de infrastructură rutieră, feroviară şi civilă.

Compania din judeţul Alba are o capitalizare de 281,4 mil. lei. Principalii acţionari sunt GES-Green Energy Specialists (33,65%) şi Anodin Apportunity (32%).

