Poziția adoptată de Patriarhia Română față de legalizarea prostituției: ,,Desconsiderarea demnităţii umane şi degradarea morală a societăţii”
Poziția adoptată de Patriarhia Română față de legalizarea prostituției
Patriarhia Română a transmis că, în contextul iniţiativei de legalizare a prostituţiei, aceasta „reprezintă o formă gravă de exploatare şi tranzacţionare a trupului omenesc în scop financiar, iar legiferarea ei nu va conduce la eradicarea traficului de persoane”.
„Patriarhia Română îşi exprimă îngrijorarea profundă şi dezaprobarea faţă de iniţiativa care vizează legalizarea prostituţiei, considerând că un asemenea demers este incompatibil cu învăţătura de credinţă ortodoxă şi cu respectarea demnităţii persoanei umane”, se arată în comunicatul BOR.
De asemenea, Patriarhia subliniază că „prostituţia reprezintă o formă gravă de exploatare şi tranzacţionare a trupului omenesc în scop financiar, având consecinţe negative profunde asupra persoanei şi asupra societăţii în ansamblu. Legalizarea acestei practici nu conduce la vindecarea realităţilor sociale dureroase asociate prostituţiei, ci, dimpotrivă, favorizează proliferarea lor, contribuind la desconsiderarea demnităţii umane şi la degradarea morală a societăţii”.
România este semnatară a Convenţiei ONU pentru suprimarea traficului de persoane şi exploatării prostituţiei semenilor care afirmă că prostituţia este „incompatibilă cu demnitatea şi valoarea fiinţei umane şi pune în pericol bunăstarea individului, a familiei şi a comunităţii”, convenţie care obligă statele semnatare să interzică prostituţia organizată. Învăţătura Sfintei Scripturi şi a Bisericii Ortodoxe afirmă în mod constant incompatibilitatea prostituţiei cu viaţa spirituală (cf. Deuteronomul 23, 17; 1 Tesaloniceni 4, 3). Din perspectivă creştină, trupul omenesc este „templu al Duhului Sfânt” (1 Corinteni 6, 19), iar orice formă de exploatare sexuală sau de folosire degradantă a acestuia constituie o încălcare gravă a demnităţii personale şi afectează pe termen lung sănătatea fizică, psihică şi sufletească a persoanei, aminteşte Patriarhia Română.
Conform comunicatului, „legiferarea prostituţiei nu va conduce la eradicarea traficului de persoane, nici la eliminarea exploatării sexuale şi nici la dispariţia prostituţiei ilegale. Dimpotrivă, există riscul real ca aceasta să ofere un cadru legal favorabil extinderii unor practici incompatibile cu libertatea şi demnitatea persoanei umane”.
În acest context, Patriarhia Română „consideră necesară exprimarea unei poziţii publice ferme, în conformitate cu învăţătura Sfintei Scripturi şi a Sfinţilor Părinţi, ori de câte ori iniţiativele legislative contravin, în mod evident, valorilor morale şi mărturisirii de credinţă a Bisericii Ortodoxe Române”.
