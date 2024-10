Povești din munții Apuseni | Legenda Înțelepților Artizani: Arta ca Legătură între Lumi

FOTO | Marius Hațegan: Vești “BETON/ASFALT”, la propriu, de pe două drumuri județene din Alba! Așa cum am promis, așa ne ținem de cuvânt. Sunt bucuros să anunț că am am început așternerea primului strat de asfalt pe Drumul Județean 107 V, Sânmiclăuș-Fărău. 11,4 kilometri de șosea vor beneficia de modernizare completă, ca urmare a […]