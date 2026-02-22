Postul Paștelui 2026: Duminica Izgonirii lui Adam din Rai. Rânduieli bisericești

Postul Paștelui 2026: Duminica Izgonirii lui Adam din Rai

Duminica Izgonirii lui Adam din Rai este ultima duminică înainte de începutul Postului Sfintelor Paști.

Biserica a rânduit prin aceasta duminică să ne atragă atenția că nepostirea lui Adam și a Evei a avut că rezultat izgonirea lor din Rai. Ea ne pune înainte ceea ce au pierdut părinții neamului omenesc – Raiul. Dar ne descoperă că și noi putem rămâne străini de Împărăția lui Dumnezeu daca nu împlinim poruncile Sale.

Ea ne vorbește de Adam cel izgonit din Rai, pentru că fiecare din noi îl poartă în sine. Nu e doar o constatare a unei stări nefirești în care s-a așezat Adam după călcarea poruncii de a nu manca din pomul cunoștinței binelui și răului și în care ne aflăm și noi prin păcatele săvârșite. E și o chemare la tămăduire. Fiecare dintre noi poate urca prin Hristos către Raiul din care am fost alungați.

Mântuitorul făcându-Se Om a dus firea omenească la o slavă mai mare decât cea pe care a avut-o Adam înainte de cădere. Și acum ne cheamă și pe noi să parcurgem împreună drumul spre Rai.

Despre drumul străbătut de Hristos, părintele Iosif Vatopedinul spune: „Toate actele căderii lui Adam sunt repetate în sens invers de Hristos. Și-a întins Eva mâinile spre fructul oprit? Și-a întins și Iisus mâinile pe Cruce! Adam a încălcat porunca și nu a ascultat de Dumnezeu? Iisus al nostru s-a făcut ascultător de Dumnezeu până la moarte! Lemn era pomul din care era fructul? Pe lemn a fost atârnat Mântuitorul nostru! Grădină și rai era acolo, unde Adam s-a făcut vinovat și de unde a fost izgonit? Grădină era și în Ghetsimani unde Iisus al nostru S-a predat morții! A fi egal cu Dumnezeu și slăvit și-a închipuit Adam că va fi prin încălcarea poruncii? Necinste și scuipări a primit Domnul nostru! Spini și pălamidă a moștenit Adam după alungarea sa? Cu cununa de spini se încununează Iisus al nostru! ”Plăcuta gustare” din fructul oprit a simțit Adam? Oțet și fiere gustă Iisus al nostru! Prin Eva, care a fost luată din coasta lui Adam, s-a petrecut ademenirea? Coasta lui Iisus al nostru a fost străpunsă cu suliță, că să curgă din ea „sânge și apă”, elementele curățirii sacramentale ale firii umane!”

Drumul spre Raiul pierdut este ușor, pentru că Hristos îl parcurge cu fiecare dintre noi. Având în vedere că Biserica nu ne vrea oameni simpli, ci dumnezei prin har, parcurgerea acestui drum cere un progres duhovnicesc. După cum Hristos nu a repetat ceea ce a făcut Adam, tot astfel și noi suntem chemați să lepădam chipul omului vechi și să ne așezăm într-un alt mod de existență. De exemplu, nu e de ajuns să nu supărăm pe cei care ne fac rău, ci trebuie să-i iertăm și să ne rugăm pentru ei. Nu suntem chemați doar să ne oprim de la rău, ci suntem datori să înmulțim tot ceea ce este bun.

Rețineți, unde e iubire, unde e dorință de a odihni pe omul de lângă noi, e semn că suntem pe drumul spre Rai.

sursa: Adrian Cocoșilă / crestinortodox.ro

