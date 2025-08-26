Rămâi conectat

Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite și cum poți obține funcția

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Primăria Alba Iulia a scos la concurs un post de manager de proiect, în cadrul Direcției de Asistență Socială. Cel sau cea care va promova examenul de obținere a funcției va lucru nici mai mult nici mai puțin de 2 ore pe zi, adică 40 de ore pe lună.

Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea a unui post vacant, funcție contractuală de conducere, în afara organigramei, pe perioadă determinată, până la data de 31.05.2027, proba scrisă fiind în data de 10.09.2025 ora 12:00, după cum urmează:

Unitatea de management a Adaptation solutions to reduce climate change impact on health in the Mountain area – acronim MOUNTADAPT, numărul proiectului: 101155958, finanțat în cadrul programului european HORIZON-MISS-2023-CLIMA-01-03 Adaptation solutions to reduce climate change impact on health in the Mountain area – acronim MOUNTADAPT

– post de manager de proiect, cod COR: 242101;

Condiţii specifice de participare

– Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental Științe Sociale,
Ramura de știință : Științe administrative/ Științe Economice;

– Competențe lingvistice: limba engleză, nivel avansat și absolvirea unui program de specializare, de comunicare în limba engleză cu certificat de absolvire de cel puțin 80 de ore;

– Competențe specifice postului: absolvirea unui program de specializare, de inițiere – manager de proiect cu certificat de absolvire de cel puțin 30 de ore;

– Vechime necesară: minim 1 an în cadrul proiectelor Horizon Europe.

Durata timpului de lucru pentru funcția contractuală de manager de proiect este de 2 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Conditii de desfăşurare a concursului

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu. Concursul (proba scrisă) se va desfăşura în data de 10.09.2025, ora 12:00, sediul Direcției de Asistență Socială, B-dul Republicii, nr. 26, Alba lulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se anunță odată cu afişarea rezultatelor probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, până în data de 03.09.2025 inclusiv, ora 15.30, la secretarul comisiei de concurs, la sediul Direcției de Asistență Socială Alba Iulia, din B-dul Republicii, nr. 26, Alba Iulia.

Selecția dosarelor de înscriere, se face în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Asistență Socială, din B-dul Republicii, nr. 26, Alba Iulia la secretarul comisiei concurs de la Compartiment resurse umane şi la nr. de telefon:0258-810325.

