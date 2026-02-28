Curier Județean

Polițiștii rutieri din Alba vor acționa cu sistemul radar e-SIGUR pe drumurile din județ: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere impuse

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Polițiștii rutieri din Alba vor acționa cu sistemul radar e-SIGUR pe drumurile din județ: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere impuse

Polițiștii rutieri din județul Alba acționează astăzi, vineri, 28 februarie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru depistarea șoferilor care încalcă regulile de circulație, în special în zonele cu risc rutier.

Potrivit IPJ Alba, polițiștii rutieri acționează astăzi, 28 februarie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.

Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real,  vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație. 

Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.

Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Avertizare pentru șoferii care circulă pe Transalpina. Căderi de pietre pe sectorul Curpăt-Sebeș: Riscuri sporite în special pe sectorul de drum situat în județul Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum 53 de minute

în

28 februarie 2026

De

Avertizare pentru șoferii care circulă pe Transalpina. Căderi de pietre în zona municipiului Sebeș: Riscuri sporite în special pe sectorul de drum situat în județul Alba Șoferii care circulă spre și dinspre municipiul Sebeș, pe DN 67C – Transalpina, sunt avertizați cu privire la riscul crescut de căderi de pietre și material lemnos pe sectorul […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Exponatul lunii februarie 2026 la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş: „Bătrân stând” – ulei pe pânză, lucrare realizată de pictorul Sava Henţia

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

28 februarie 2026

De

Exponatul lunii februarie 2026 la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş: „Bătrân stând” – ulei pe pânză, lucrare realizată de pictorul Sava Henţia Printre numeroasele picturi ale lui Sava Henţia, care se păstrează în colecția Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeş, una dintre cele considerate de referință pentru activitatea artistului este „Bătrân Stând”, realizată în tehnica ulei […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat din Bistra, prins băut la volan în plină zi: Ce alcoolemie avea

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

28 februarie 2026

De

Bărbat din Bistra, prins băut la volan în plină zi: Ce alcoolemie avea Un bărbat de 46 de ani, din comuna Bistra, a fost depistat de polițiști conducând sub influența alcoolului, vineri, 27 februarie 2026, pe o stradă din localitate. Aparatul etilometru a indicat o valoare de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Potrivit […]

Citește mai mult