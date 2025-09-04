Polițiștii din Alba, la datorie pentru noul an școlar: Controale, patrule și campanii pentru siguranța elevilor

Polițiștii din Alba, la datorie pentru noul an școlar: controale, patrule, campanii și măsuri speciale pentru siguranța tuturor elevilor

Siguranța școlară reprezintă mediul educațional sigur pentru elevi, cadre didactice și personalul școlar, asigurat de ansamblul măsurilor dispuse și puse în aplicare, raportat la dinamica și caracteristicile specifice teritoriului, populației, nivelului infracțional și contravențional.

Pentru anul școlar 2025-2026, Inspectoratul de Poliție Județean Alba și-a propus să continue colaborarea cu toți factorii responsabili pentru găsirea celor mai eficiente pârghii și metode de acțiune pentru ca școala să fie un spațiu sigur, dedicat studiului și performanței educaționale.

Premergător acestui moment, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au fost organizate acțiuni de verificare a modului de asigurare a pazei și protecției unităților de învățământ preuniversitar, constatându-se că majoritatea dețin analiză de risc la securitatea fizică și dispun de sisteme de securitate.

În cazurile în care au fost constatate deficiențe, au fost stabilite măsuri pentru remedierea acestora, conform prevederilor Instrucțiunilor nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică, a activităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 Rep. privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, urmând ca la îndeplinirea termenelor de remediere stabilite, acestea să facă obiectul reverificării.

În ceea ce privește siguranța rutieră, au fost desfășurate activități pentru verificarea și identificarea deficiențelor de semnalizare rutieră în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar.

-Au fost identificate 2 treceri pentru pietoni cu marcajele degradate și s-a luat legătura cu administratorul drumului, aceste deficiențe fiind remediate;

-Au fost identificate 6 covoare roșii de semnalizare degradate, situația fiind în curs de remediere;

-Au fost verificați 95 de conducători ai mijloacelor de transport școlar sub aspectul îndeplinirii condițiilor legale (deținerea permisului de conducere și a certificatului de competență profesională).

Aceștia au fost instruiți și au fost întocmite procese verbale, în acest sens.

Totodată, au fost verificate 101 mijloace de transport elevi, fără a fi identificate probleme majore.

În anul școlar 2025-2026, vom fi alături de elevi şi cadre didactice încă din prima zi de școală, pentru siguranța tuturor participanților la acest eveniment precum și în cadrul unor activități informative – preventive adresate atât copiilor cât și părinților.

Pe parcursul întregului an școlar, unitățile de învățământ vor fi incluse în itinerariile de patrulare ale polițiștilor din cadrul dispozitivelor de menținere a ordinii și siguranței publice.

În raport cu evoluția situației operative, dispozitivele de ordine și siguranță publică vor fi adaptate pentru a avea eficiență maximă în activitatea de prevenire și combatere a faptelor antisociale care se pot produce în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar.

Polițiștii rutieri vor asigura prezența în proximitatea unităților de învățământ, în punctele cu risc ridicat de accidente și la orele semnalate cu trafic intens, pentru prevenirea accidentelor rutiere, evitarea blocajelor și fluidizarea circulației rutiere.

Orice eveniment semnalat în legătură cu procesul de învățământ va fi tratat cu operativitate, iar Biroul Siguranță Școlară va elabora rapoartele de analiză post-cauzală și va stabili direcțiile de acțiune, în vederea prevenirii unor incidente similare.

Și pentru acest an școlar, ne-am propus realizarea unor controale sistematice și asigurarea unei prezențe active în mediile și locurile din apropierea unităților de învățământ, în vederea prevenirii fenomenului de absenteism școlar.

Totodată, polițiștii vor desfășura activități informativ- preventive în cadrul orelor de curs, cu tematică antiinfracțională și antivictimală, prin care elevii să conștientizeze drepturile, obligațiile și consecințele faptelor ilegale.

În cadrul programului ,,Școala Altfel”, vor fi prezentate teme pentru prevenirea și reducerea faptelor de violență, respectiv a consumului de droguri, alcool și tutun și vom fi alături de cadre didactice în demersul comun de educare a tinerilor.

O atenție deosebită va fi acordată cazurilor de violență din mediul școlar și asigurăm colaborarea strânsă cu comisiile pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității.

La nivelul Biroului Siguranța Școlară vor fi inițiate și derulate activități informativ-preventive în cadrul unor campanii pentru prevenirea victimizării minorilor, dar şi pentru prevenirea traficului și consumului de droguri în incinta unităților de învățământ preuniversitar, care se vor defăşura în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba și alți parteneri instituționali/din cadrul societății civile.

Campaniile se vor derula pe parcursul întregului an școlar 2025 – 2026 și vor avea drept scop creșterea gradului de informare, conștientizare și sensibilizare a elevilor și a cadrelor didactice cu privire la riscurile asociate consumului și traficului de substanțe psihoactive.

Paralel, activitățile informative vor viza și reprezentanții societăților comerciale care comercializează alcool, tutun și energizante, cu privire la obligațiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale privind comercializarea acestor produse minorilor.

Ne-am propus ca și în acest an să încheiem parteneriate și să derulăm proiecte sau campanii de informare, cu participarea reprezentanților unor instituții, asociații/structuri asociative, cel puțin la același nivel ca în anul școlar trecut când am implementat 15 proiecte de care au beneficiat peste 14.500 de elevi și cadre didactice.

Asigurăm întreaga societate că vom fi prezenți și în anul școlar care va începe în curând, alături de elevi și cadre didactice, deschiși la rezolvarea oricărei probleme care ține de siguranță.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI