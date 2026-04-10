Polițiștii din Alba au scos din trafic într-o singură zi 3 persoane care conduceau fără permis: „Nu este o contravenție, ci o INFRACȚIUNE!"

Polițiștii din Alba au scos din trafic într-o singură zi 3 persoane care conduceau fără permis, a anunțat IPJ Alba, vineri, 10 aprilie 2026.

Joi, 9 aprilie 2026, în jurul orei 23.00, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au constatat în flagrant comiterea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și încredințarea unui vehicul unei persoane care nu deține permis de conducere.

Un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din localitatea Ponor, a condus un autoturism pe DJ 107 K, pe raza localității Mesentea, direcția Mesentea – Ighiu, fiind oprit de polițiști pe raza localității Galda de Jos.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar proprietara autoturismului, în vârstă de 49 de ani, din localitatea Ponor, cunoștea acest aspect, însă i-a încredințat autoturismul pentru a-l conduce pe drumurile publice.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și încredințarea unui vehicul unei persoane care nu deține permis de conducere.

În aceeași zi, jurul orei 11.30, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au oprit, pentru control, pe strada 6 Martie din localitatea Crăciunelu de Jos, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă.

Din verificări a reieșit că bărbatul are suspendat dreptul de a conduce autovehicule din data de 16 martie 2026.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Tot joi, 9 aprilie 2026, în jurul orei 11.00, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au oprit, pentru control, pe strada Principală din localitatea Valea Lungă, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din localitatea Micăsasa, județul Sibiu.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

„Conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere nu este o contravenție, ci o infracțiune!

Vă reamintim că noi suntem la datorie, iar activitățile de verificare și control continuă!

Permisul de conducere nu este opțional, ci obligatoriu atunci când alegeți să vă urcați la volan!

Nu puneți în pericol siguranța voastră și a celorlalți participanți la trafic! Fiți responsabili!”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

sursa imagine reprezentativă articol: arhivă (cu rol ilustrativ)

sursa imaginii din ineriorul articolului: IPJ Alba

