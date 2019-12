Poezii pentru copii de Moș Nicolae. Ce scrisoare îi poți trimite moşului

Poezii şi versuri pentru copii de Moș Nicolae. Model de scrisoare pentru Moş Nicolae. Moș Nicolae vine cu daruri, în fiecare an, la copiii cuminți, în noaptea de 5 decembrie. Am pregătit pentru voi niște poezii cu versuri foarte frumoase și scrisori pe care le puteți trimite Moșului.

Draga Moș Nicolae

Moșuleț, mi-ești tare drag,

Si te-aștept cu drag in prag.

Si te rog sa îmi aduci,

Multe daruri in papuci.

Nu uita si de ai mei,

Sa-i fericești si pe ei.

Iar de acum înainte,

O sa fiu copil cuminte.

(Autor: Lazar Adina)

Scrisoare pentru Mos Nicolae

Prima data când iți scriu

Si am mana tremurânda

Știu ca tu aduci mereu

La copii răsplata multa.

Eu am fost copil cuminte

Si mi-am pregătit din timp

Niște ghetuțe frumoase

Ca sa pui din al tău prea plin

Milostiv te știm cu toții

Încărcat cu jucării

Mi-as dori ca-n toata lumea

S-aduci numai bucurii.

Daruri multe la copii

Sa aduci in prag de seara

Ghetele iar stau cuminți

Minunea ca sa o vadă.

(Autor: Lazar Adina)

Scrisoare pentru Mos Nicolae

Dragul meu Moș Nicolae,

Vii la mine in odaie?

Eu, sa știi, m-am pregătit,

Ghetele le-am lustruit.

Te rog sa îmi pui in ele:

Ciocolata, bomboanele,

Jucării si acadele,

Mă gândesc numai la ele.

Orice-mi pui sunt bucuros

Si iți mulțumesc frumos.

Poezie Mos Nicolae

Sfinte Nicolae,

Ce ne-aduci in barba

Fulgii de zăpadă,

Lasă-ne-n galoși

Ursuleți frumoși,

Iepurași de plus,

Dulciuri si păpuși.

Noi drept mulțumire

Iți voi recita

Cu glasuri duioși

Si iți voi cânta

Cântece frumoși.

Ghetele

De un timp ghetele mele

Parca poarta-n vârfuri stele.

N-ai ghicit secretul meu?

Pai … le lustruiesc mereu.

Îmi tot zice mie tata:

– Trebuie sa fie gata

Ca azi-mâine in odaie,

Vine moșul Nicolae!

Ai fost cuminte?

Vine Moșul mă grăbesc,

Încălțări sa pregătesc,

Pentru ca, precum se știe

Li aștept cu bucurie.

Am pus cizme si pâslari

Si papuci din cei mai mari

Am gătit si doi galoși

Si pantofi cat mai lucioși.

Ca in fiecare an

Mi-am pus ghetele in geam.

Si de n-ajung ghetele

Mi-am pus si șosetele…

Dar o vorba îmi șoptește:

– Hai, acum trezește-te!

Si adu-ti aminte,

Mai întâi gândește-te

Dac-ai fost cuminte.

Moșuleții complotiști

Sunt nervos de nu mai pot,

C-am simțit mare complot.

Moș Ene vrea sa ne-adoram

Când Moș Nicolae toarnă

Dintr-un sac plin cu de toate

Bomboane si ciocolate,

Iar la unii-o nuielușa,

In pantofii de la ușa.

Dar acum, fiindcă-am aflat,

Voi sta treaz neapărat,

Sa-l vad pe Moș Nicolae

Venind prin zapezi sau ploaie,

Sa ne dăruiască-n noapte

Si pe merit si ce poate!

Dar ce am? Mi-așa de somn!

– Moș Ene, nu vreau sa dorm.

Vine Moșul pe la gene…

– Nu te mai juca, Moș Ene!

Moș Nicolae sosește

Hai fuguța, hai fuguța!

Lustruim frumos ghetuța

Si o punem la intrare

S-o umple Moș Nicolae

Cu dulciuri si cu păpuși…

Sa-l pândim de după uși,

C-o sa vina-acușa-acușa!

Moș Nicolae



An de an, in prag de iarna

La toți copilașii buni

Ajunge Moș Nicolae

Știți sa-i spuneți rugăciuni?

Dar o colinda frumoasa

Cați din voi ați învățat?

Moșul e bătrân, dar știe

Când voi nu ați ascultat.

Eu l-am întâlnit aseară

Si mi-a spus ca i-a iertat

Si pe copilașii care

Uneori n-au ascultat.

Dar așteaptă sa promită

Ca vor fi buni si cuminți

Nu-I vor supară pe îngeri,

Vor asculta de părinți.

O sa vina Sânnicoara

Pe la fiecare casa.

Haideți, toți sa-l așteptam

Cu o colinda frumoasa.

autor: AURORA GEORGESCU -mai multe poezii AICI