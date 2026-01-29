Pod nou de peste 10 metri, peste o vale, într-un oraș din Apuseni: În ce stadiu este proiectul

Pod nou de peste 10 metri, peste o vale, într-un oraș din Apuseni

Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat, marți, 27 ianuarie 2026, că Primăria Abrud a depus solicitare de acord de mediu pentru construirea unui pod nou.

Administrația locală din Abrud își propune construirea unui pod peste Valea Cernița.

Podul urmează să fie edificat pe strada Mecea, la kilometrul 0+132, pentru a crea accesul locuitorilor spre domicilii și la terenurile pe care le dețin in proprietate.

În momentul de față traversarea se realizează printr-o amenajare de trecere prin vad, ceea ce conferă o nesiguranță a acesului, fiind condiționată de apariția unor torenți ce distrug amenajarea respectivă.

Suprafața de 450 de metri pătrați ocupată de pod și lucrările de construcție se află in intravilan, conform C.F. 77893, C.F. 77888, făcând parte din domeniului public al Orașului Abrud.

Varianta constructivă de realizare a investiției:

*Parte carosabilă 1 = 3,0m;

*Clasa de încărcare E;

*Lungime pod L= 13,1 m;

*Număr deschideri: 1;

*Înălțime de liberă trecere sub pod: 3,23 m;

*Infrastructura este alcătuită din culei cu fundațiile din beton C35/45 (4,15 x 2,6 x 3,0) m și elevațiile din beton C30/37 (3,95 xl,37 x 2,48) m;

*Suprastructura este alcätuitä din grinzi cu corzi aderente, cu dimensiunile (12,0 x 0,6 x 0,52) m;

*Placă de suprabetonare din beton C30/37, cu mâna curentă pe ambele părțí;

*Structura rutieră 2 x 4 cm BAP16 pe un strat de 2 cm hidroizolație;

*Aripi-amonte și aval pe lungimi de 4 x 5,0 m;

*Drenuri in spatele culeilor;

*Pereerea albiei în zona podului pe o suprafață de 40 mp și grosimea de 30 cm cu bolovani de räu corecție albie 60 x 7 x 0,4 = 205 me;

*Traversă din anrocamente 7m x lm x lm;

*Indicatoare de circulație și marcaje

Perioada de implementare propusä este de 36 de luni.

