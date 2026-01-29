Pod nou de peste 10 metri, peste o vale, într-un oraș din Apuseni: În ce stadiu este proiectul
Pod nou de peste 10 metri, peste o vale, într-un oraș din Apuseni
Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat, marți, 27 ianuarie 2026, că Primăria Abrud a depus solicitare de acord de mediu pentru construirea unui pod nou.
Administrația locală din Abrud își propune construirea unui pod peste Valea Cernița.
Podul urmează să fie edificat pe strada Mecea, la kilometrul 0+132, pentru a crea accesul locuitorilor spre domicilii și la terenurile pe care le dețin in proprietate.
În momentul de față traversarea se realizează printr-o amenajare de trecere prin vad, ceea ce conferă o nesiguranță a acesului, fiind condiționată de apariția unor torenți ce distrug amenajarea respectivă.
Suprafața de 450 de metri pătrați ocupată de pod și lucrările de construcție se află in intravilan, conform C.F. 77893, C.F. 77888, făcând parte din domeniului public al Orașului Abrud.
Varianta constructivă de realizare a investiției:
*Parte carosabilă 1 = 3,0m;
*Clasa de încărcare E;
*Lungime pod L= 13,1 m;
*Număr deschideri: 1;
*Înălțime de liberă trecere sub pod: 3,23 m;
*Infrastructura este alcătuită din culei cu fundațiile din beton C35/45 (4,15 x 2,6 x 3,0) m și elevațiile din beton C30/37 (3,95 xl,37 x 2,48) m;
*Suprastructura este alcätuitä din grinzi cu corzi aderente, cu dimensiunile (12,0 x 0,6 x 0,52) m;
*Placă de suprabetonare din beton C30/37, cu mâna curentă pe ambele părțí;
*Structura rutieră 2 x 4 cm BAP16 pe un strat de 2 cm hidroizolație;
*Aripi-amonte și aval pe lungimi de 4 x 5,0 m;
*Drenuri in spatele culeilor;
*Pereerea albiei în zona podului pe o suprafață de 40 mp și grosimea de 30 cm cu bolovani de räu corecție albie 60 x 7 x 0,4 = 205 me;
*Traversă din anrocamente 7m x lm x lm;
*Indicatoare de circulație și marcaje
Perioada de implementare propusä este de 36 de luni.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
Restricții de circulație pe o stradă din Alba Iulia: Se execută lucrări de reabilitare a rețelei de apă
Restricții de circulație pe o stradă din Alba Iulia: Se execută lucrări de reabilitare a rețelei de apă Circulația rutieră este restricționată miercuri, 28 ianuarie 2026, pe o stradă din municipiul Alba Iulia unde se execută lucrări de reabilitare a rețelei de apă. În intersecția străzilor Doinei, Vasile Alecsandri și Henri Coandă, Compania Apa CCTA […]
FOTO | Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului
Cum a acționat Poliția Locală în cazul unui aiudean care a depozitat deșeuri în fața blocului Poliția Locală Aiud a reacționat rapid și ferm în cazul unui localnic care a depozitat ilegal deșeuri, chiar în fața blocului. „Un aiudean și-a făcut curățenie în propriul apartament, însă, dintr-o neatenție (vrem să credem), a depozitat deșeurile pe […]
Mandat de consilier județean PSD, validat de Tribunalul Alba, după demisia lui Corneliu Mureșan. Radu Călin i-a luat locul, în legislativul județean
Mandat de consilier județean PSD, validat de Tribunalul Alba, după demisia lui Corneliu Mureșan. Radu Călin i-a luat locul, în legislativul județean Tribunalul Alba a validat mandatul unui nou consilier județean din partea Partidului Social Democrat. Radu Călin i-a luat locul, în legislativul județean, lui Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba. Acesta din urmă a fost […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Guvernul Bolojan pregătește un „Fond al Sărăciei”: Ce surpriză vor avea localitățile mici, fără bani
Guvernul Bolojan pregătește un „Fond al Sărăciei”: Ce surpriză vor avea localitățile mici, fără bani Autoritățile intenționează să creeze un...
Ce sancțiuni riscă să primească persoanele care postează mesaje agresive sau amenințări în mediul online
Ce sancțiuni riscă să primească persoanele care postează mesaje agresive sau amenințări în mediul online Mesajele agresive, comentariile pline de...
Știrea Zilei
VIDEO | Incident GRAV în Alba Iulia: O vârstnică de 66 de ani a căzut într-o groapă de 3 metri unde se execută lucrări de canalizare
Incident GRAV în Alba Iulia: O vârstnică de 66 de ani a căzut într-o groapă de 3 metri unde se...
Noul sistem de bike-sharing din Alba Iulia va fi operațional din primăvară: Contractul pentru servicii de operare, intervenții și reparații la sistemul de închiriere a bicicletelor urmează să fie semnat
Noul sistem de bike-sharing din Alba Iulia va fi operațional din primăvară Noul sistem de bike-sharing din Alba Iulia va...
Curier Județean
FOTO | Copiii descoperă bucuria lecturii la Sebeș: Concursul de lectură pentru clasele I-IV „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”, ediția a III-a
Copiii descoperă bucuria lecturii la Sebeș: Concursul de lectură pentru clasele I-IV „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”,...
Cum se va aplica în 2026 programul „Masă Sănătoasă” pentru mai mult de 750 de preșcolari și elevi din Cugir
Cum se va aplica în 2026 programul „Masă Sănătoasă” pentru mai mult de 750 de preșcolari și elevi din Cugir...
Politică Administrație
Pod nou de peste 10 metri, peste o vale, într-un oraș din Apuseni: În ce stadiu este proiectul
Pod nou de peste 10 metri, peste o vale, într-un oraș din Apuseni Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat,...
Restricții de circulație pe o stradă din Alba Iulia: Se execută lucrări de reabilitare a rețelei de apă
Restricții de circulație pe o stradă din Alba Iulia: Se execută lucrări de reabilitare a rețelei de apă Circulația rutieră...
Opinii Comentarii
29 ianuarie: Ziua Internațională a Automobilului. De la primul Motorwagen la mașinile moderne fără șofer
29 ianuarie: Ziua Internațională a Automobilului. De la primul Motorwagen la mașinile moderne fără șofer Istoria automobilului începe în 29...
Calendar ortodox: 28 ianuarie – este prăznuit Sfântul Efrem Sirul, autorul celei mai frumoase rugăciuni a Ortodoxiei
Calendar ortodox: 28 ianuarie – este prăznuit Sfântul Efrem Sirul, autorul celei mai frumoase rugăciuni a Ortodoxiei În data de...