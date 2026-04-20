Curier Județean

20 aprilie 2026 | Prețul carburanților la pompe, în Alba Iulia: Motorina s-a ieftinit considerabil. Cât costă benzina

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Șoferii care au alimentat astăzi, 20 aprilie 2026, au găsit prețuri diferite la carburanți în marile rețele de benzinării din Alba Iulia, însă prețurile motorinei s-au ieftinit considerabil față de acum câteva săptămâni. 

O diferență consistentă, față de săptămânile trecute, se poate observa la motorină unde au existat reduceri semnificative de preț.

Prețuri motorină și benzină Alba Iulia:

OMV

  • 8.72 Motorină
  • 8.18 Benzină

Petrom

  • 8.63 Motorină
  • 8.07 Benzină

Lukoil

  • 9.02 Motorină
  • 8.28 Benzină

Mol

  • 9.02 Motorină
  • 8.28 Benzină

Rompetrol

  • 9.02 Motorină
  • 8.28 Benzină

Prețul final plătit de șoferi la pompă este influențat de costul petrolului, cheltuielile de rafinare și distribuție, precum și de nivelul accizelor aplicate de statul român.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

