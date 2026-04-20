20 aprilie 2026 | Prețul carburanților la pompe, în Alba Iulia: Motorina s-a ieftinit considerabil. Cât costă benzina
Șoferii care au alimentat astăzi, 20 aprilie 2026, au găsit prețuri diferite la carburanți în marile rețele de benzinării din Alba Iulia, însă prețurile motorinei s-au ieftinit considerabil față de acum câteva săptămâni.
O diferență consistentă, față de săptămânile trecute, se poate observa la motorină unde au existat reduceri semnificative de preț.
Prețuri motorină și benzină Alba Iulia:
OMV
- 8.72 Motorină
- 8.18 Benzină
Petrom
- 8.63 Motorină
- 8.07 Benzină
Lukoil
- 9.02 Motorină
- 8.28 Benzină
Mol
- 9.02 Motorină
- 8.28 Benzină
Rompetrol
- 9.02 Motorină
- 8.28 Benzină
Prețul final plătit de șoferi la pompă este influențat de costul petrolului, cheltuielile de rafinare și distribuție, precum și de nivelul accizelor aplicate de statul român.
Pentru prima dată, numărul plăților realizate prin canale alternative a depășit numărul plăților efectuate la ghișeu, conform analizei încasărilor după primul trimestru al anului 2026, realizată de Primăria Municipiului Alba Iulia.
Partidul Social Democrat a decis, în după amiaza zilei de luni, 20 aprilie 2026 retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.
În orașul Ocna Mureș se desfășoară, până miercuri, 22 aprilie 2026, consultarea opiniei publice cu privire la un proiect de hotărâre de Consiliu Local care prevede interzicerea păcănelelor în orașul salin.
