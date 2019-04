PNL a obținut majorarea subvențiilor la hectar pentru fermierii români

Mandatul de europarlamentar presupune un efort permanent și susținut pentru ca drepturile și interesele României să fie respectate și, în același timp, de a face tot ceea ce este necesar pentru ca țara noastră să facă parte din nucleul inimii europene. Viața de zi cu zi a cetățenilor din România și a europenilor în general poate fi îmbunătățită în mod direct în orice domeniu prin adoptarea Regulamentelor și a Directivelor europene care să satisfacă nevoile și interesele tuturor.

În calitate de europarlamentar, am activat în mai multe comisii din cadrul Parlamentului European, depunând 1982 amendamente și gestionând un număr de 35 rapoarte. În ceea ce privește activitatea pe care am avut-o în Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, am depus o serie de amendamente menite să ducă la simplificarea procedurilor de absorbție a fondurilor europene, în special în ceea ce privește fondurile alocate prin Politica Agricolă Comună (PAC).

Alături de colegii din Grupul Partidului Popular European, din care face parte PNL, am reușit ca în noul exercițiu financiar să obținem o creștere a subvențiilor respectiv a cuantumului plăților directe la hectar pentru fermierii români. În același timp, fermierii afectați de fenomenele de secetă sau de înghețuri târzii ori de Pestă Porcină Africană au fost ajutați de Comisia Europeană, urmare a eforturilor depuse în acest sens împreună cu grupul de europarlamentari ai PNL din PE.

Începând din 2021, fermierii români vor avea un viitor mai bun datorită reformei Politicii Agricole Comune

Prin eforturile pe care le-am depus împreună cu colegii mei din Grupul PPE, fermierii din România vor beneficia, după 2020, de plăți directe mai mari comparativ cu această perioadă, cu toate că avem de-a face cu o tăiere bugetară semnificativă pe fondul Brexitului. În Comisia de Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European s-a trasat un viitor mai sigur și mai bun pentru fermierii români și toți fermierii europeni.

În urma voturilor exprimate în comisia de agricultură la peste 5000 de amendamente depuse la raportul privind Planuri strategice ale Politicii Agricole Comune, s-au creionat câteva direcții care vor consolida viitorul fermierilor. În primul rând, a fost introdus pentru prima dată conceptul de „Noul fermier”, ca urmare a unui amendament propus de mine, care se referă la persoanele care au peste 40 de ani și care pot primi o primă de instalare de până la 100.000 de euro!

Cetățenii români stabiliți în străinătate vor avea, astfel, posibilitatea de a se întoarce acasă și să își pornească o noua afacere, chiar dacă au vârsta de peste 40 de ani. Statele membre sunt obligate să aleagă una dintre următoarele două variante cu privire la plafonare: fie aleg varianta unui prag de 100.000 de euro, fie aleg varianta unei alocări obligatorii de 10% din pachetele lor pentru plăți redistributive, care vor merge către fermierii mici și mijlocii. În acest fel, se consolidează modelul fermelor familiale mici și mijlocii.

În același timp, se asigură un echilibru între resursele financiare ce urmează a fi puse la dispoziția fermierilor mari și fermierilor mici! În ceea ce privește tinerii fermieri (până la 40 de ani) care au fost înființați pentru prima dată ca șefi ai exploatației vor primi un sprijin complementar pentru o perioadă de 7 ani în loc de 5 ani cât era prevăzut și cu un cuantum majorat de la 70.000 de euro la 100.00 de euro. Sectorul apicol va beneficia de o creștere a ratei de cofinanțare de la 50% la 75% și la 85% în cazul regiunilor ultraperiferice. Forma finală a Regulamentului privind Politica Agricolă Comună este de natură să consolideze viitorul fermierilor români și europeni. Începând din 2020, fermierii români vor avea un viitor mai bun!