Platforma cardurilor de sănătate, înlocuită după 20 de ani. CNAS asigură că serviciile medicale nu vor fi afectate

Platforma cardurilor de sănătate, schimbată după două decenii de funcționare. CNAS asigură că serviciile medicale nu vor fi afectate

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat că platforma informatică prin care sunt gestionate cardurile de sănătate va fi înlocuită cu un sistem modern, dezvoltat în cadrul unui proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Noua platformă va fi construită pe o tehnologie modernă, gândită să comunice mai bine cu celelalte sisteme informatice din domeniul medical (spitale, farmacii și cabinete medicale). Cu alte cuvinte, datele pacienților vor circula mai ușor și mai sigur între instituții.

CNAS spune că actualul sistem, folosit de peste 20 de ani, și-a atins limitele. Numărul mare de utilizatori, volumul uriaș de informații și solicitările simultane au făcut ca platforma PIAS să nu mai facă față. Totuși, până când noul sistem va fi complet funcțional, cel vechi va rămâne activ, astfel încât pacienții să nu aibă probleme cu rețetele, consultațiile sau serviciile medicale.

Un audit al Curții de Conturi a confirmat că vechea platformă trebuie înlocuită, iar CNAS lucrează deja la noul proiect, care promite o experiență mai simplă și mai sigură pentru pacienți, dar și pentru furnizorii de servicii medicale.

Scopul final al modernizării este ca sistemul de sănătate să fie mai bine conectat, mai eficient și mai ușor de folosit, atât pentru medici, cât și pentru cei peste 18 milioane de români care depind de cardul de sănătate.

