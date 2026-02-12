Plângere prealabilă formulată de un cetățean din Alba Iulia față de decizia de majorare a taxelor și impozitelor locale: „Măsura este inadecvată, se putea aplica gradual şi are un impact social masiv asupra cetățenilor obișnuiți”

Plângere prealabilă formulată de un cetățean din Alba Iulia față de decizia de majorare a taxelor și impozitelor locale

La Primăria Alba Iulia a fost înregistrată, marți, 10 februarie 2026, o plângere prealabilă formulată de un cetățean din municipiu față de decizia de majorare a taxelor și impozitelor locale de la 1 ianuarie 2026.

„Măsura este inadecvată (nu era urgentă), nenecesară (se putea aplica gradual) şi disproporţionată (impact social masiv asupra cetățenilor obișnuiți)”, apreciază Gruia Ioan Bumbu în plângerea prealabilă formulată.

Gruia Ioan Bumbu solicită aleșilor locali din Alba Iulia să dispună revocarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 403/30.12/ 2025.

În plângerea prealabilă se semnalează „nelegalitatea Hotărârii ca efect al aplicării unor dispoziții cu caracter neconstituțional, potrivit jurisprudenței Curţii Constituționale”.

„Hotărârea Consiliului Local nr. 507/2025 este nelegală întrucât aplică în mod automat, fără filtrul autonomiei locale şi al evaluării de oportunitate legală, dispozițiile OUG nr.78/2025, deși, potrivit jurisprudenței constante a Curții Constituționale, ordonanțele de urgență nu pot afecta îndatoririle fundamentale prevăzute de Constituție, inclusiv obligația de plată a impozitelor și taxelor (art.56 alin. (1) din Constituție)

Curtea Constituțională a statuat în mod repetat că modificarea substanțială a nivelului obligațiilor fiscale prin ordonanțe de urgență este contrară art. 115 alin.6 din Constituție, aspect care atrage nelegalitatea actelor administrative subsecvente adoptate în temeiul unor asemenea reglementări Creşterea masivă şi obligatorie modifică substanțial nivelul acestei îndatoriri.

Nu există urgenţă extraordinară (art. 115 alin.(4)): majorarea era cunoscută din Legea 239/2025 (adoptată de Parlament), iar OUG-ul doar forțează aplicarea rapidă sub amenințare financiară, fără situație obiectiv imprevizibilă”, se arată în plângerea prealabilă.

În plângerea prealabilă este invocată, de asemenea, „încălcarea principiului predictibilității şi securității juridice (art.1 alin.(5) Constituție)”.

Modificarea Codului Fiscal prin Legea 239/2025 (publicată 15.12.2025) şi imediat forţată prin OUG nr.78/2025 (publicată 17.12.2025), cu aplicare de la 1 ianuarie 2026, încalcă predictibilitatea. Contribuabilii au avut doar câteva zile să se pregătească pentru creşteri abrupte. Jurisprudența CCR subliniază că normele fiscale trebuie să fie previzibile şi să nu se modifice cu efect imediat, în speţă, fiind vorba despre trecerea a doar câteva zile de la data stabilirii cuantumului taxelor şi impozitelor, până la data aplicării lor efective.

Această lipsă de predictibilitate afectează dreptul la viață (art.22 Constituție) și protecția familiei (art.48), deoarece majorarea impozitului pune în pericol cheltuielile esențiale de trai, educație şi sănătate ale familiei mele.

Această argumentație se bazează pe jurisprudența constantă a Curţii Constituționale (CCR), pe textul Constituției şi pe situația factuală concretă (doar 2 zile între publicarea legii principale şi OUG- ul de „corecție/forțare”, cu aplicare imediată de la 1 ianuarie).

Legea nr.239/2025 (pachetul principal de majorări) a fost publicată pe 15 decembrie 2025, intrând în vigoare la 18 decembrie 2025.

OUG nr. 78/2025 (care forțează aplicarea imediată şi uniformă a majorărilor) a fost publicată deja pe 17 decembrie 2025 (doar 2 zile diferență!).

Termenul limită pentru consiliile locale de a adopta hotărâri era 31 decembrie 2025 → practic, contribuabilii au avut câteva zile calendaristice (inclusiv sărbători de iarnă) să afle de creşteri abrupte şi să se pregătească financiar pentru 1 ianuarie 2026.

Jurisprudenta CCR (2023-2025):

Decizia nr.523/2023: CCR subliniază că normele fiscale trebuie să respecte predictibilitatea şi certitudinea impunerii; modificările cu efect imediat, fără timp rezonabil de adaptare, încalcă art. 1 alin. (5) (calitatea legii).

Decizia nr.49/2025: Reiterează că previzibilitatea nu se opune consultanței, dar impune claritate rezonabilă și timp suficient pentru evaluarea consecințelor; lipsa de precizie/claritate + aplicare imediată = viciu de neconstituționalitate.

CCR a criticat în mod constant (ex. cazuri 2023 legate de pachete fiscale) modificări fiscale cu intrare în vigoare prea rapidă (sub 6 luni, conform art. 4 Cod Fiscal), mai ales în decembrie pentru ianuarie.

Concluzie: Modificarea Codului Fiscal cu efect de la 1 ianuarie 2026, anunțată și forţată în ultimele 2 săptămâni ale anului, încalcă predictibilitatea fiscală (contribuabilii nu au putut planifica bugetul familiei/activității economice). Aceasta afectează securitatea juridică și dreptul la un nivel de trai decent (art. 47 Constituție)”, se spune în plângerea prealabilă amintită.

Gruia Ioan Bumbu consideră și că Hotărârii de Consiliu Local nr. 403/30.12/ 2025 „încalcă expres” art.115 alin.(6) din Constituție – interdicţia de a afecta îndatoririle fundamentale prin ordonanță de urgență.

„Art. 115 alin. (6) prevede clar:,, Ordonanțele de urgență nu pot […] afecta […] îndatoririle prevăzute de Constituţie”.

Obligaţia de plată a impozitelor şi taxelor este o îndatorire fundamentală a cetățenilor, consacrată expres la art. 56 alin. (1):

,,Cetățenii au obligația de a contribui prin impozite și taxe stabilite în condițiile legii, la cheltuielile publice.’

OUG nr.78/2025 nu doar clarifică proceduri locale, ci forțează consiliile locale să adopte cote şi valori impozabile majorate (prin „amenințarea” sau „şantajarea” cu sistarea transferurilor de la

Autoritatea deliberativă locală avea obligația de a verifica conformitatea constituțională a actului normativ superior înainte de aplicare.

bugetul de stat dacă nu aplică nivelurile maxime indexate sau cele din grila actualizată – ex. valoare impozabilă de la 1.492 lei/mp la 2.677 lei/mp pentru anumite clădiri, creşteri de 70-80%+).

Aceasta modifică substanțial nivelul şi condițiile de exercitare a îndatoririi fundamentale de plată a impozitelor/taxelor.

Jurisprudenta CCR relevantă (exemple):

Decizia nr.31/2024 (şi precedente similare): CCR a subliniat că adoptarea prin OUG de măsuri care modifică nivelul impozitelor/taxelor locale încalcă art. 115 alin. (6) coroborat cu art. 56 din Constituția României, deoarece afectează direct îndatoririle fundamentale.

Decizia nr. 15 decembrie 2022 (cu referire la OUG 130/2021): CCR a declarat neconstituționale deoarece afectau dispoziții din OUG care introduceau/diminuau contribuţii/impozite,

drepturi/îndatoriri fundamentale (analogie puternică pentru creşteri masive).

CCR a admis în mod repetat că modificarea cuantumului obligațiilor fiscale (creștere/diminuare) prin OUG încalcă interdicţia din art.115 alin.(6), deoarece nivelul îndatoririi fundamentale trebuie stabilit prin lege (preferabil organică/ordinară).

Concluzie: Chiar dacă OUG-ul este prezentat ca „,procedural”,,de reglaj fin”, efectul real este creşterea obligatorie şi masivă a sarcinii fiscale locale pentru milioane de cetățeni. Aceasta afectează direct îndatorirea fundamentală → încălcare flagrantă a art. 115 alin. (6) din Constituția României”, se spune în plângerea prealabilă.

În plus, în plângerea prealabilă se semnalează și „încălcarea principiului proporționalității (art. 53 Constituție + jurisprudența CCR)”.

„Proporționalitatea presupune că orice ingerință în drepturi/îndatoriri trebuie să fie adecvată, necesară şi proporțională cu scopul urmărit (echilibru bugetar).

Majorările de 70-90%+ (ex. valoare impozabilă dublu-triplă în unele cazuri) sunt disproporționate față de scopul declarat (redresare bugetară), mai ales că nu există situație extraordinară reală (art. 115 alin. (4) din Constituția României) – majorarea era planificată din Legea 239/2025, cunoscută din procesul legislativ.

Impactul asupra familiilor este excesiv: creşteri masive pun în pericol cheltuielile esențiale (hrană, educație, sănătate), afectând dreptul la viață (art. 22) și protecția familiei (art. 48) din Constituția României

CCR a aplicat constant testul proporționalității în materie fiscală: măsuri care duc la sarcini excesive fără justificare stringentă sunt neconstituționale”, se afirmă în plângerea ptrealabilă.

„Dincolo de acest preambul, care vizează cadrul legal deficitar, în temeiul căruia a fost adoptată hotărârea nr. 403 30.12/ 2025, apreciez că hotărârea menționată mai sus, având în vedere conţinutul ei şi impactul pe care îl are față de situația patrimonială a tuturor cetățenilor din Alba Iulia, trebuia supusă procedurii de transparentă decizională (dezbatere publică), deoarece este act administrativ normativ, aspect care nu s-a întâmplat în cazul hotărârii menționate mai sus. Procedura transparenței decizionale este reglementată de Legea nr. 52/ 2003, actualizată, impunându-se respectarea art. 2, 6 şi 7 din acest act normativ.

De asemenea, hotărârea nr. 403/30.12/ 2025 a fost adoptată, fără a se face, în prealabil, o analiză de suportabilitate şi de impact asupra cetățeni

Consider că menținerea hotărârii în forma adoptată de Consiliul local ar avea un efect negativ nu doar în ceea ce priveşte situația patrimonială a cetățenilor din Alba Iulia ci şi a bugetului UAT, care, în mod paradoxal, va scădea, întrucât, din cauza împovărării excesive a cetățenilor, se va ajunge în situația unui grad de colectare a taxelor şi impozitelor locale foarte redus, ceea ce va genera blocaje bugetare şi va pune administrația locală în imposibilitate de a asigura anumite servicii de utilitate publică pentru cetățeni.

În subsidiar, vă solicit să revocați în parte hotărârea menționată mai sus, în sensul de a ajusta taxele și impozitele locale cu indicele de inflație corespunzător anului 2025”, se mai spune în plângerea prealabilă formulată de Gruia Ioan Bumbu.

