Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, prelungită până în vara anului 2025

Solstițiul de iarnă în 2024 | Când debutează iarna astronomică: Ziua este cea mai scurtă din an, iar noaptea cea mai lungă Solstițiul de iarnă 2024 marchează începutul iernii astronomice. Mai exact, solstițiul de iarnă este cea mai scurtă zi din an. În fiecare an, în ziua solstițiului de iarnă, românii respectă și acum numeroase […]