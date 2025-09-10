Peste un milion de lei alocați în vederea restaurării zidului estic al Bastionului Sf. Mihail din Cetatea Alba Carolina: Fosta morgă va deveni spațiu expozițional tip dioramă
Peste un milion de lei alocați în vederea restaurării zidului estic al Bastionului Sf. Mihail din Cetatea Alba Carolina
Consiliul Județean Alba a lansat, miercuri, 3 septembrie 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Restaurare zid estic bastion Sf. Mihail, caponieră și morgă”.
Valoarea totală estimată a contractului propus este de 1.103.447 de lei, fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 22 septembrie 2025.
Zidul estic al Bastionului Sf. Mihail este un zid de sprijin, din zidărie de cărămidă legată cu mortar, în lungime de 35 de metri liniari al exteriorului laturii estice a bastionului pe traseul delimitat de curtea clădirii Museikon.
Acesta se află într-o stare de degradare avansată, prezentând elemente sau zone lipsă, fisuri în pereți, cu intervenții ulterioare.
Caponiera constă în tunelul în pantă şi coridorul ce face legătura colțului de nord al terasei bastionului cu șanțul fortificației situate la baza acestuia.
Caponiera este degradată, prezentând fisuri în zidărie, trepte lipsă, igrasie, absența elementelor de închidere goluri (grilaje, uși) și dislocare elemente din piatră fasonată.
Morga datează din a doua jumătate a secolului XIX, este o clădire parter cu un plan de formă pătrată cu două încăperi, structura din zidărie portantă și învelitoarea în două ape. Zidăria clădirii prezintă numeroase fisuri, finisaje degradate datorită atacului biologic şi umidității, degradări la acoperiș.
Lucrările propuse sunt următoarele:
– restaurarea zidului bastionar prin îndepărtarea de vegetație, refaceri de zidărie, rostuiri, etc.
– lucrări de restaurare caponieră prin îndepărtare vegetație, rostuire, refacere zidărie, reparații fisuri în pereţi şi bolți de cărămidă,cămăşuire cu fibră de sticlă, etc.
– reabilitare şi refuncționalizare clădire fosta morgă în spațiu expozițional – diorama Spitalului Militar de Infanterie prin următoarele lucrări: reparaţii şarpantă, înlocuire învelitoare cu țiglă solzi, desfacere şi refacere zidărie, instalații de iluminat, etc.
