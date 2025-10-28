Peste jumătate de milion de români beneficiază de tichete de energie. Cum se poate obține ajutorul pentru plata facturilor

O nouă tranșă de plăți pentru 628.173 de beneficiari ai tichetului de energie a fost efectuată de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), folosind la pentru achitarea facturilor de energie electrică aferente lunii septembrie.

Astfel, valoarea totală se ridică la peste 34 de milioane de lei.

„Beneficiarii care au primit sumele în conturile de mandat pentru plata facturilor se pot prezenta la oficiile poștale cu factura emisă de furnizorul de energie și pot utiliza banii pentru plata consumului de energie electrică din luna septembrie”, arată comunicatul de presă al ANPIS.

Începând din a doua jumătate a lunii septembrie 2025, moment în care a fost efectuată prima plată, ANPIS a virat în conturile de mandat peste 93 de milioane de lei, sumă destinată celor aproximativ 632.000 de beneficiari ai sprijinului financiar pentru plata facturilor la energie electrică.

Instituția precizează că ajutorul va fi acordat până la data de 31 martie 2026, iar cererile pentru obținerea tichetului de energie pot fi depuse oricând, fie online, prin platforma EPIDS, fie în format fizic, la primării sau la oficiile poștale.

Pentru achitarea facturii în oficiile poștale nu este necesară prezentarea tichetului, ci doar a facturii emise de furnizorul de energie electrică. Valoarea unui tichet de energie este de 50 de lei pe lună.

„Este un ajutor important pentru familiile și persoanele vulnerabile, care se confruntă cu cheltuieli tot mai mari și pentru care fiecare leu contează. Este nevoie să afle cât mai mulți potențiali beneficiari.Cei care îndeplinesc condițiile pot aplica în continuare pentru tichetul de energie, fie online, fie direct la oficiile poștale”, a scris ministrul Muncii Petre Florin Manole, marți pe Facebook.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI