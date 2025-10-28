Fostul ministru al Finanțelor, despre dezastrul financiar al Guvernului: „O palmă pe care cifrele o dau aroganței!”

Fostul Ministru al Economiei și Finanțelor, Eugen Orlando Teodorovici, trage un semnal de alarmă privind situația execuției bugetare pe primele nouă luni ale anului 2025, evidențiind eșecul politicilor de austeritate aplicate de Guvern.

În ciuda diminuării aparentelor dezechilibre raportate la PIB, cifrele absolute arată că deficitul bugetar s-a adâncit, atingând 102,47 miliarde de lei, în creștere cu 6,23 miliarde față de aceeași perioadă a anului trecut. Eugen Teodorovici critică strategia guvernamentală de cosmetizare a dezastrului și evidențiază ritmul accelerat al creșterii cheltuielilor, în special al dobânzilor, care au explodat cu 50%, generând presiuni majore asupra finanțelor publice.

Fostul ministru subliniază că austeritatea s-a resimțit doar în zona salariilor bugetarilor, în timp ce cheltuielile guvernamentale pe sectoare ineficiente sau „găuri negre” au continuat să crească necontrolat. Majorările de taxe, precum creșterea TVA, nu au produs efectele așteptate, deoarece scăderea consumului a anulat beneficiile așteptate ale încasărilor fiscale.

Redăm mai jos mesajul integral:

Palma pe care cifrele o dau aroganței!

Execuția bugetară la 9 luni demonstrează un singur lucru: „AUSTERITATEA” aplicată pe spatele cetățenilor și creșterea taxelor au EŞUAT să stabilizeze finanțele!

Deși Guvernul „cosmetizează” dezastrul raportându-se la PIB (unde deficitul a scăzut marginal de la 5,47% la 5,39%), cifrele absolute arată că „gaura” s-a ADÂNCIT.

Deficitul nominal a EXPLODAT, asta demonstrează cifrele – 102,47 miliarde lei deficitul pe 9 luni 2025, comparativ cu 96,24 miliarde lei deficitul pe 9 luni 2024.

Rezultatul: deficitul a CRESCUT cu 6,23 miliarde lei față de anul trecut!!

Mai mult, ritmul dezastrului s-a accelerat masiv. Doar în luna septembrie, Guvernul a mai produs o gaură de 16,11 miliarde lei (diferența de la 86,36 miliarde lei la finalul lui august, la 102,47 miliarde la final de septembrie).

DE CE? Simplu: sacrificii inutile și găuri negre ignorate, în timp ce adevăratele „găuri negre” au fost lăsate să explodeze.

Austeritatea reală s-a văzut la salariile bugetarilor (cheltuieli de personal), care au crescut cel mai lent, doar 6%. Dar această „economie” este o glumă proastă când te uiți unde s-au dus banii.

Cheltuielile cu DOBÂNZILE au explodat: 50%

Statul a plăteşte peste 50 de miliarde de lei, în acest an, doar pentru că se împrumută scump și masiv! Iar majorarea TVA a eșuat, întrucât consumul scade!

Așa cum subliniază și Ziarul Financiar, majorarea TVA nu se vede nicăieri. În ciuda inflației uriașe, încasările din TVA au crescut anemic, cu doar 7,7%.

Explicația este logică: românii, loviți de prețuri și taxe, nu mai consumă. Guvernul primește exact inversul a ceea ce și-a dorit.

Singurul loc unde veniturile au bubuit este la impozitul pe salarii și venit: 20,1%. Raportul recunoaște oficial că asta se datorează eliminării facilităților fiscale din construcții, agricultură și IT.

CONCLUZIA: O palmă meritată pentru aroganță. Acesta este doar începutul!

Cifrele execuției bugetare NU sunt o surpriză. Sunt dovada dură că România nu este Oradea. Ceea ce funcționează la nivel local prin tăieri administrative nu se poate aplica mecanic unei economii naționale complexe. Aroganța de a ignora acest principiu de bază ne costă pe toți, iar factura abia a început să vină.

