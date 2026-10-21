Peste 8.200 de teste pentru expertiza sanitar-veterinară a alimentelor, efectuate de laboratorul DSVSA Alba în primele nouă luni ale anului 2026

Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor din cadrul DSVSA Alba a efectuat, în primele nouă luni ale anului 2026, peste 8.200 de teste pentru verificarea conformității produselor alimentare destinate consumului uman, în conformitate cu legislația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor.

Investigațiile au vizat atât respectarea criteriilor de siguranță pentru produsele alimentare aflate pe piață, în perioada de valabilitate, cât și a criteriilor de igienă în unitățile de producție. Aceste analize au ca scop verificarea conformității alimentelor de-a lungul întregului lanț alimentar și identificarea eventualelor neconformități care ar putea reprezenta un risc pentru sănătatea consumatorilor.

În perioada ianuarie–septembrie 2026, în cadrul Compartimentului Siguranța Alimentelor au fost analizate 3.044 de probe, pentru care au fost efectuate 8.293 de teste de laborator.

Dintre acestea, 1.232 de probe, pentru care au fost efectuate 3.540 de teste, au fost prelevate în cadrul controalelor oficiale desfășurate de autoritățile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor.

Alte 1.812 probe, pentru care au fost efectuate 4.753 de teste, au fost analizate la solicitarea operatorilor economici din domeniul alimentar.

Analizele de laborator au vizat produse alimentare de origine animală și nonanimală, hrană pentru animale, precum și apa utilizată în unitățile de producție pentru igienizarea spațiilor și a suprafețelor care intră în contact cu alimentele. De asemenea, au fost efectuate teste de sanitație pentru verificarea eficienței operațiunilor de curățare și dezinfecție a spațiilor de lucru.

Analize microbiologice, fizico-chimice și pentru controlul reziduurilor de antibiotice și al contaminanților

O componentă importantă a activității laboratorului a reprezentat-o efectuarea analizelor microbiologice, prin care este verificată prezența unor microorganisme ce pot afecta siguranța alimentelor.

În primele nouă luni ale anului 2026, în cadrul profilului de microbiologie au fost analizate 1.979 de probe, pentru care au fost efectuate 6.078 de teste. Dintre acestea, 514 probe au provenit din controalele oficiale, iar 1.465 de probe au fost analizate la solicitarea operatorilor economici.

De asemenea, au fost efectuate analize fizico-chimice pentru verificarea caracteristicilor produselor alimentare, precum și investigații pentru identificarea reziduurilor și contaminanților.

În cadrul activității de control al reziduurilor și contaminanților au fost analizate 560 de probe, pentru care au fost efectuate 857 de determinări, inclusiv pentru identificarea reziduurilor de antibiotice și a unor substanțe toxice care pot fi prezente în alimente.

Printre analizele efectuate se numără cele pentru identificarea reziduurilor de antibiotice din carne, lapte și ouă, precum și pentru depistarea aflatoxinei M1 în lapte.

Aceste investigații contribuie la verificarea respectării limitelor legale privind reziduurile și contaminanții din produsele alimentare și la prevenirea introducerii pe piață a unor produse care nu îndeplinesc cerințele de siguranță alimentară.

O altă activitate importantă a laboratorului DSVSA Alba a vizat determinarea conținutului de micotoxine din produse de origine nonanimală, precum cereale și produse derivate din cereale, nuci și alte fructe cu coajă lemnoasă, fructe uscate și condimente, precum și determinarea aflatoxinei M1 din lapte.

În primele nouă luni ale anului 2026, au fost analizate 256 de probe de produse alimentare de origine nonanimală, pentru care au fost efectuate 295 de teste, atât în cadrul controalelor oficiale, cât și la solicitarea operatorilor economici.

Analizele au urmărit determinarea micotoxinelor prevăzute de legislația europeană aplicabilă, în funcție de categoria produselor analizate. Printre acestea se numără aflatoxinele totale și aflatoxina B1, ochratoxina A, deoxinivalenolul, zearalenona, fumonisinele și toxinele T-2 și HT-2.

Au fost analizate produse precum cereale, porumb, făină, pâine, produse de panificație și patiserie, nuci, fructe uscate, condimente, vinuri, sucuri și cafea.

Prin aceste analize, laboratorul contribuie la monitorizarea siguranței produselor alimentare și la identificarea eventualelor depășiri ale limitelor admise de legislație.

Laboratorul DSVSA Alba efectuează analize și pentru alte județe din țară

Activitatea Compartimentului Siguranța Alimentelor nu se limitează la probele provenite din județul Alba.

Laboratorul efectuează analize de control oficial pentru produse alimentare provenite și din alte 17 județe, în funcție de tipul produselor și de metodele de analiză pentru care este desemnat.

Mai mult, pentru determinarea anumitor reziduuri de antibiotice, laboratorul DSVSA Alba efectuează analize pentru probe provenite din toate județele țării, având astfel un rol important în sistemul național de supraveghere a siguranței alimentelor.

Laboratorul este acreditat RENAR conform standardului SR EN ISO/IEC 17025 și dispune, la nivelul întregii structuri, de 77 de metode acreditate și 126 de metode autorizate, în domeniile sănătății animalelor și siguranței alimentelor.

Acreditarea RENAR, obținută inițial în anul 2005 și actualizată în aprilie 2026, confirmă îndeplinirea cerințelor de competență tehnică pentru metodele acreditate și desfășurarea analizelor în condiții de calitate și trasabilitate a rezultatelor.

Analize la solicitarea operatorilor economici, în valoare de peste 821.000 de lei

Pe lângă analizele realizate în cadrul controalelor oficiale, laboratorul DSVSA Alba efectuează investigații și la solicitarea operatorilor economici, în cadrul programelor de autocontrol.

În perioada ianuarie–septembrie 2026, valoarea analizelor efectuate contra cost, la solicitarea operatorilor economici din domeniul alimentar, a fost de 821.310 lei.

Aceste servicii permit operatorilor economici să își verifice produsele și procesele de producție, în vederea respectării cerințelor legale privind siguranța alimentelor.

Prin activitatea desfășurată, Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Alba contribuie la protejarea sănătății consumatorilor, la monitorizarea siguranței produselor alimentare și la identificarea riscurilor care pot apărea pe lanțul alimentar, de la producție și procesare până la comercializare.

Totodată, prin analizele efectuate pentru alte județe, laboratorul din Alba contribuie la activitatea sistemului național de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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