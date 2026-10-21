Foto | Noi rezultate de excepție pentru sportivii de la Life is Dance, CSM Unirea și CSU Alba Iulia

Noi rezultate de excepție pentru sportivii de la Life is Dance, CSM Unirea și CSU Alba Iulia

Dansatorii de la Life is Dance, CSM Unirea și CSU Alba Iulia au obținut recent noi rezultate de excepție.

„Așa cum v-am obișnuit, sportivii noștri ne-au reprezentat orașul în două părți diferite. O pereche a reprezentat România în Croația, iar alte perechi au participat la un concurs național în Arad. Ne bucurăm să anunțăm că succesul a venit din ambele părți”, au transmis antrenorii Ionuț și Bianca Ionescu.

Sportivii care au participat la „Cupa Ballroom Dance”, în Arad, s-au întors cu următoarele rezultate:

*La categoria „Debutanți Cha-Cha”, 12–15 ani, locul I: Mario Stoia și Rebeca Tomuș.

*La categoria „Precompetițional 2 dansuri”, 10–11 ani, locul II: Filip Corodea și Elena Tomulețiu.

*La categoria „Precompetițional 3 dansuri”, 6–11 ani, locul II: Matei Ștef și Sarah Petricele.

*La categoria „Hobby”, 6–9 ani, locul II: Andrei Otvos și Daria Senilă, iar locul IV: Alexandru Orzeiu și Rebeca Acatrinii.

*La categoria „Hobby”, 10–11 ani, locul IV: Mihai Grama și Elena Dumitriu.

*La categoria „Clasa E”, 12–13 ani, locul VIII: Ianis Benke și Alexandra Furdui.

*La categoria „Clasa E”, 14–15 ani, locul I: Daisa Tudor și Anastasia Șopterean; locul II: Teodor Tămaș și Andra Popa; locul IV: Ionuț Bălău și Bianca Dinu.

De asemenea, la această categorie s-a înregistrat și o performanță deosebită: trei perechi au ajuns în finală.

*La categoria „Open Basic”, 6–11 ani, locul VII: Rafael Simu și Irina Bendea.

*La categoria „Open Basic”, 16–35 ani, locul V: Eduard Hacicu și Daria Dănescu.

*La categoria „Open Solo Latino”, 16–35 ani, locul IV: Karina Borlea.

*La categoria „Open Latino”, 16–35 ani, locul III: Linko David și Rebeca Voicu, iar locul XI: Eduard Hacicu și Daria Dănescu.

Pe plan internațional, perechea legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, Lukas Orzeiu și Maya Urs, a reprezentat România la competiția internațională WDSF Varaždin City Trophy, din Croația. Cei doi au obținut medalia de argint la categoria „DSE Junior 2 Latino” și locul IV la o categorie superioară vârstei lor, „WDSF Youth Latino”.

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