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Ingineri și IT-iști, reuniți la Mănăstirea Oașa, în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2026. Tema întâlnirii: „Mai mult. Mai repede. Mai eficient.”

Ioana Oprean

Publicat

acum 46 de minute

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Ingineri și IT-iști, reuniți la Mănăstirea Oașa, în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2026. Tema întâlnirii: „Mai mult. Mai repede. Mai eficient.”

Comunitatea Tehnica Vieții organizează, în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2026, o nouă întâlnire dedicată inginerilor și specialiștilor din domeniul IT, la Mănăstirea Oașa, din județul Alba. Evenimentul, intitulat „Întâlnire comunitate Ingineri (TEHNICA VIEȚII)”, propune un dialog despre provocările societății contemporane, performanță, dezvoltare personală și spiritualitate.

Petrecerea Divorțaților

Potrivit anunțului publicat de comunitatea Tehnica Vieții pe LinkedIn, întâlnirea din acest an este cea de-a șasea reuniune a comunității de ingineri și IT-iști. Tema aleasă, „Mai mult. Mai repede. Mai eficient.”, aduce în discuție presiunea permanentă a performanței și dorința de a obține rezultate tot mai bune într-un timp cât mai scurt, precum și consecințele acestui mod de raportare asupra vieții omului.

Unul dintre momentele centrale ale întâlnirii va fi conferința susținută de diaconul lect. univ. dr. Sorin-Adrian Mihalache, intitulată „Căderea lui Adam și cultura lui MAI MULT. Radiografii spirituale și neuroștiințifice despre viața omului în societatea actuală”.

Prelegerea propune o abordare interdisciplinară, la intersecția dintre teologie și neuroștiințe, asupra tendinței omului contemporan de a căuta permanent mai multă satisfacție, noutate și recompensă. Tema se înscrie în preocuparea comunității pentru înțelegerea relației dintre profesie, dezvoltare personală și viața spirituală.

Întâlnirile organizate de Tehnica Vieții la Mănăstirea Oașa reunesc persoane din mediul tehnic și profesional interesate nu doar de domeniul lor de activitate, ci și de reflecția asupra sensului muncii, responsabilității personale și raportului dintre progresul tehnologic și valorile spirituale. Ediția din 2026 continuă această direcție, oferind un cadru de dialog și comuniune într-un spațiu monahal din Munții Șureanu.

Mănăstirea Oașa, situată în apropierea lacului de acumulare cu același nume, este cunoscută și pentru organizarea unor tabere și întâlniri tematice dedicate tinerilor și diferitelor comunități profesionale.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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