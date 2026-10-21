Sindicatele din învățământ, semnal de alarmă cu privire la siguranța elevilor și a angajaților din școli, după incidentele de la Timișoara și Bistrița: ,,Ce tragedie mai trebuie să aibă loc pentru a se interveni concret?”

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” trag, din nou, un semnal de alarmă cu privire la siguranța elevilor și a angajaților din spațiile școlare din România. Dacă săptămâna trecută un cadru didactic din Timișoara a fost agresat fizic de tatăl și fratele unui elev, ieri, un elev de doar 13 ani de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița a transformat școala într-o scenă desprinsă din filmele de groază.

Aceste două cazuri nu sunt incidente izolate, oricât s-ar încerca inducerea acestei idei. În ultimii ani, s-au înregistrat numeroase situații în care profesorii au fost amenințați, agresați verbal sau fizic de către elevi și părinți, iar toate apelurile noastre repetate către guvernanți de a interveni prin măsuri ferme împotriva acestui flagel au fost complet ignorate. Este revoltător cum școala — un spațiu destinat siguranței și formării — a ajuns un loc al insecurității și al fricii pentru copii și profesori deopotrivă.

Privim cu îngrijorare la ceea ce se întâmplă în state precum Franța sau Italia, unde tolerarea actelor de huliganism și subminarea constantă a autorității școlii au degenerat în revolte violente ale elevilor și în conflicte deschise, greu de controlat. România riscă să alunece vertiginos spre același scenariu periculos dacă manifestările agresive din școli – și nu numai – continuă să fie tratate cu pasivitate.

Astăzi culegem roadele unei politici toxice de subfinanțare continuă a educației, desființarea posturilor de paznic din unitățile de învățământ fiind una dintre consecințele directe ale acesteia. Atât timp cât spitalele, primăriile, prefecturile, consiliile județene și sediile celorlalte instituții ale statului beneficiază de pază specializată, de ce școlile în care învață copiii acestei țări sunt lăsate fără apărare?

Ce tragedie mai trebuie să aibă loc pentru ca factorii de decizie să intervină concret? Un profesor NU trebuie să intre cu teamă pentru propria viață în sala de clasă! Totodată, cazul elevului din Bistrița scoate la lumină o altă problemă cronică a învățământului românesc: lipsa acută de specialiști, în special a psihologilor școlari.

După toate umilințele la care profesorii au fost supuși de către guvernanți, apogeul fiind atins în perioada Executivului condus de Ilie Bolojan, nu putem accepta ca frica să pună stăpânire pe școală!

Solicităm viitorului ministru al educației să trateze cu maximă seriozitate și să rezolve cu celeritate problema securității din școli prin promovarea de urgență a unui proiect de act normativ cu măsuri concrete pentru eradicarea violenței școlare – demers în care va beneficia de întregul nostru sprijin. Atragem însă ferm atenția: dacă și acum autoritățile vor trata această criză cu indiferență, singura pârghie rămasă la dispoziția noastră va fi declanșarea protestelor la nivel național!

Presedinte Prof. Cârcoană Bogdan Petru, U.S.T.F.S.E. „Spiru Haret „Alba

Secțiune Știri sub articolul principal