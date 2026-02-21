Peste 7.000 de ghizi de turism atestați în România: „Ghidul de turism este cel care transformă informația în experiență și patrimoniul în poveste”

Din 1990, la inițiativa World Federation of Tourist Guide Associations, data de 21 februarie este dedicată ghizilor de turism din întreaga lume.

„Este un moment potrivit pentru a recunoaște rolul profesioniștilor care dau coerență și sens experiențelor de călătorie. Ghidul de turism este cel care transformă informația în experiență și patrimoniul în poveste”, au transmis reprezentanții Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

În România există, la acest moment, trei categorii de ghizi de turism:

▪️ ghid local – oferă asistență turistică turiștilor români, pe teritoriul țării noastre

▪️ ghid național – asigură asistență turiștilor străini pe teritoriul României și însoțește turiștii români în deplasările externe

▪️ghid specializat pentru anumite tipuri de activități turistice

România are, în prezent, peste 7.000 de ghizi de turism atestați. Atestatele sunt acordate de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

„În prezent, cadrul normativ specific se află în analiză și actualizare, pentru a fi adaptat evoluțiilor din sector. După parcurgerea etapelor interne, forma finală va fi pusă în consultare publică.

Le urăm tuturor ghizilor de turism un sincer „La mulți ani” și mult succes în activitate!”, se mai arată într-o postare din mediul online a reprezentanților Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

