Peste 6.000 de șomeri în județul Alba, la sfârșitul lunii august 2026: Rata șomajului, peste media națională. În ce orașe sunt cei mai mulți

Numărul șomerilor înregistrați în județul Alba a ajuns la 6.006 persoane la sfârșitul lunii august 2026, în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut. Rata șomajului a fost de 3,9%, peste media națională de 3,3%.

Numărul șomerilor în Alba la sfârșitul lunii august 2026

Numărul șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii august 2026 în județul Alba a fost de 6006 persoane (2,3% din total țară, 260919 șomeri), în creștere cu 9 persoane comparativ cu luna anterioară și cu 329 persoane (+5,8%) comparativ cu luna august 2025 (pe sexe, +3,2% la bărbați și +8,4% la femei); femeile reprezentau la această dată 51,2% din numărul total al șomerilor (3073 femei).

Structura după nivelul de instruire arată că 73,6% din șomerii înregistrați sunt absolvenți ai învățământului primar, gimnazial și profesional, 21,8% sunt persoane cu studii liceale și postliceale și 4,6% persoane cu studii superioare.

32,6% în mediul urban și 67,4% în mediul rural

Din totalul de 6006 șomeri, 1958 șomeri (32,6%) sunt în mediul urban și 4048 (67,4%) sunt în mediul rural, față de luna anterioară numărul șomerilor a crescut cu 1,5% în mediul urban (+30 șomeri) și a scăzut cu 0,5% (-20 șomeri) în mediul rural.

Cel mai mare număr de șomeri din mediul urban: Blaj, Aiud și Sebeș

Cel mai mare număr de șomeri din mediul urban, înregistrat la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Alba a fost Alba Iulia (467 persoane), urmată de Blaj (336 persoane), Aiud (239 persoane) și Sebeș (225 persoane). În mediul rural, comunele cu cel mai mare număr de șomeri înregistrați sunt: Jidvei (514 persoane), Cetatea de Baltă (304 persoane), Crăciunelu de Jos (149 persoane), Roșia Montană (177 persoane), Scărișoara (162 persoane), Albac (148 persoane), Șona (133 persoane), Ighiu (128 persoane), Săsciori (115 persoane), Câlnic (111 persoane), Bistra (110 persoane), Avram Iancu și Hopârta (105 persoane).

Comunele cu cel mai mic număr de șomeri sunt: Întregalde (3 persoane), Livezile, Mogoș și Rimetea (7 persoane), Ocoliș (8 persoane), Sântimbru și Stremț (9 persoane), iar în comunele Bucerdea Grânoasă, Ceru Băcăinți, Cut și Ohaba nu se înregistrează niciun șomer.

Ponderea numărului de șomeri înregistrați în totalul populației cu vârstă de muncă (bărbați 16-65 ani și femei 16-62 ani), în luna august 2026 a fost de 2,7% (2,8% femei). Dintre orașe, cu cele mai mari ponderi se remarcă: Câmpeni (4,4%), Baia de Arieș (3,7%), Blaj (2,8%), Abrud (2,1%), iar cu cele mai mici ponderi orașele Cugir (0,9%) și Alba Iulia (1,0%). În mediul rural, cele mai mari ponderi (peste 10%) ale numărului de șomeri înregistrați în numărul total al populației cu vârstă de muncă s-au înregistrat în comunele: Scărișoara (20,6%), Hopârta (16,2%), Cetatea de Baltă (16,1%), Jidvei (15,5%), Avram Iancu (13,0%), Albac (13,0%), Gârda de Sus (11,8%), Crăciunelu de Jos (11,0%), Roșia Montană (11,1%). Valoare sub 1% s-a înregistrat în comunele Sântimbru (0,5%), Stremț (0,6%), Ciugud (0,7%).

Rata șomajului a fost în luna august 2026 de 3,9% (identică cu rata înregistrată în luna anterioară și mai mare decât cea înregistrată în august 2025, 3,7%), peste rata înregistrată la nivel național (3,3%). În rândul femeilor, rata șomajului a fost de 4,6% mai mare față de august 2025, 4,2%, iar în rândul bărbaților rata înregistrată în luna curentă a fost de 3,5% mai mare decât în august 2025, 3,3%. În funcție de rata șomajului, județul Alba se situează în luna august 2026 pe locul 23 în ierarhia județelor ordonate crescător.

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