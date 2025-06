Peste 50.000 de oameni concediați dacă se va majora TVA în HoReCa: 30% din firmele din industria ospitalității riscă să se închidă. Măsurile Guvernului, efecte dramatice în România

Peste 50.000 de oameni vor fi concediați dacă se va majora TVA în HoReCa și 30% din firme riscă să se închidă, avertizează industria ospitalității, argumentând că peste 30% din firmele de profil riscă să se închidă în primele 6–12 luni de la aplicarea măsurii.

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității (FPIOR) atrage atenția că, în lipsa unui dialog real și a unor măsuri adaptate specificului industriei ospitalității, „România se îndreaptă spre un colaps tăcut, dar profund”.

„În cazul în care Guvernul decide majorarea TVA-ului pentru sectorul HoReCa la 19% – fără măsuri de compensare și sprijin – efectele vor fi dramatice”, menționează reprezentanții industriei ospitalității.

Conform estimărilor interne, bazate pe date de la INS și Ministerul de Finanțe peste 30% din industria ospitalității riscă să se închidă în primele 6–12 luni de la aplicarea măsurii, ceea ce ar însemna aproximativ 330 de companii afectate direct (din cele peste 1.100 membre FPIOR) și peste 8.400 de locuri de muncă pierdute.

Potrivit federației, se vor face concedieri masive, existând riscul ca firmele să renunțe la o mare parte din angajați.

„Extrapolând, la nivel național este vorba de peste 50.000 de angajați concediați – în special din rândul tinerilor, femeilor și lucrătorilor sezonieri – exact categoriile cele mai vulnerabile”, susține Federația, precizând că statul ar putea încasa doar 300–400 milioane lei în plus anual din TVA, dar ar pierde peste 1,2 miliarde lei din contribuții sociale și impozit pe venit aferente locurilor de muncă desființate și alte peste 700 milioane lei din scăderea volumului general de activitate în economie (transport, furnizori locali, servicii conexe etc.).

„Deficitul real nu este cel bugetar, ci de viziune. Creșterea TVA-ului într-un sector extrem de sensibil la preț și consum nu aduce venituri reale pe termen mediu și lung, ci accentuează migrarea muncii, scăderea atractivității investiționale și închiderea afacerilor autohtone”, a declarat Corina Macri, vicepreședinte FPIOR.

Ca atare, FPIOR cere urgent o Comisie și un Plan de Țară format din specialiști, oameni de afaceri, profesori de economie, specialiști în insolvență.

Atrăgând atenția că măsurile anunțate sunt exact cele care ne-au adus în colaps, doar că mult mai dure, care „nu pot rezolva nimic, dar pot strica multe”, industria ospitalității precizează că TVA-ul îl plătesc persoanele fizice și că „măsurile anunțate înseamnă, efectiv, că fiecare preț va crește”.

„FPIOR solicită urgent încetarea haosului și formarea unei comisii mixte, din profesori universitari, specialiști în insolvență și reprezentanții reali ai mediului de afaceri românesc”, punctează Federația.

„Toate instituțiile din mediul privat au punctat posibilele efecte negative asupra economiei. Și noi, la rândul nostru, am trimis înștiințări și comunicate încă din primele zile. Din fonduri private, am comandat studii. Le-am înaintat. Am primit răspunsuri frumoase, protocolare, dar nu invitații la dialog. Nu întrebări suplimentare. Acesta este un aspect îngrijorător: ori există o agendă și românii nu știu, ori este deja haos, iar măsurile sunt doar modalități de apărare, nu parte a unui plan de redresare. În ambele situații, trebuie luate măsuri și cerem susținere publică”, a declarat la rândul său Răzvan Baltă, vicepreședinte FPIOR.

