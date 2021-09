Peste 5.500 de elevi și preșcolari din Sebeș vor începe luni școala. Primăria are proiecte importante pentru educație

Ciugud Smart School: Invitație la discuții, lansată de Primărie pentru miniștri și decidenți politici. Ce au răspuns demnitarii

Primăria comunei Ciugud a lansat o invitație pentru toți politicienii și demnitarii cu atribuții în domeniul educației, pentru a vorbi despre soarta învățământului din zona rurală. Unii dintre ei nici măcar nu au răspuns, alții au folosit ca scuză criza politică, însă unii vor fi prezenți la școala smart.

„Ciugud Smart School: „Săptămâna porților deschise pentru miniștri și decidenți politici”. Aceasta a fost invitația pe care am lansat-o președintelui României, unor miniștri și secretari de stat precum și președinților comisiilor de învățământ din Senat și Camera Deputaților. Am vrut să vorbim serios despre soarta învățământului din zona rurală cu cei care au decizia în domeniul educației. Din păcate, ca mai mereu, altceva a fost mai important decât educația – de această dată, criza politică. Unii dintre demnitari au acceptat invitația și vor fi luni alături de noi, în prima zi de școală, însă majoritatea s-au scuzat elegant că nu vor putea veni „din cauza crizei politice”.

Cu tristețe spunem că au fost cazuri când nici măcar nu ni s-a răspuns la invitație. Nu îi nominalizăm, însă îi anunțăm public pe toți cei care cred în educația românească și au o funcție de demnitate publică cu atribuții în acest domeniu că, în septembrie, porțile Școlii Gimnaziale Ciugud sunt deschise. Vrem să arătăm un model funcțional al școlii viitorului din România și vrem să creăm primul grup strategic național pentru dezvoltarea și reforma școlii din mediul rural (creat la firul ierbii, cu cei care se chinuie să mențină calitatea în educație). Ciugud Smart School este deja un model de bună practică și un proiect care se multiplică în multe comunități rurale.

Din 2019, când am lansat prima școală smart din mediul rural din România, ne încăpățânăm să credem că școala de la țară are viitor și că putem face mai mult pentru copiii din satele României.

Din 2019, am primit alături de noi în programul de mentorat – Ciugud Mentoring School – peste 200 de comunități sau școli rurale cu care am împărtășit din experiența noastră. Este, din păcate, singurul program public de mentorat pentru dezvoltarea educației din zona rurală. Nu este susținut guvernamental, ci este derulat doar prin implicarea și dedicarea dascălilor din Ciugud și a echipei primăriei. Până aici am făcut totul singuri, însă de acum avem nevoie de sprijin guvernamental pentru a putea continua.

Ținta noastră este să construim O NOUĂ ȘCOALĂ, o școală pilot care să ne permită continuarea proiectului de mentorat pentru dezvoltarea și reforma învățământului din zona rurală. Am demonstrat că se poate și VOM REUȘI!”, au scris reprezentanții primăriei Ciugud pe facebook.