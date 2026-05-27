VIDEO | Bărbat din Blaj, REȚINUT de polițiști după ce a fost prins la volan ,,beat mangă” și cu permisul anulat din 2018. Ce alcoolemie avea

Bărbat din Blaj, REȚINUT de polițiști după ce a fost prins la volan ,,beat mangă” și cu permisul anulat din 2018. Ce alcoolemie avea

Un bărbat din Blaj a fost reținut de polițiști după ce a fost prins la volan ,,beat mangă” și cu permisul anulat din 2018.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 mai 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Blaj au oprit, pentru control, pe strada Simion Bărnuțiu din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din municipiul Blaj.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că acesta are permisul de conducere anulat din data de 30 ianuarie 2018.

În urma testării conducătorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital pentru a-i fi recoltate mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis de conducere și conducerea sub influența alcoolului.

