Peste 4.000 de fapte penale de violență domestică în România în prima lună din 2026: „Încrederea în instrumentele de protecție de care pot beneficia victimele poate salva vieți”

Peste 4.000 de fapte penale de violență domestică în România în prima lună din 2026

În luna ianuarie 2026, polițiștii au intervenit la 11.911 semnalări în contextul violenței domestice, dintre care 5.998 în mediul urban și 5.913 în mediul rural.

„Prevenirea și combaterea violențelor de orice fel reprezintă un domeniu prioritar de acțiune pentru Poliția Română, ce presupune concentrarea eforturilor instituționale, identificarea și implementarea a noi mecanisme de lucru, astfel încât victima violenței să fie protejată, iar agresorii să fie trași la răspundere”, se precizează într-un comunicat de presă.

La nivel național, în perioada de referință, numărul faptelor penale înregistrate în domeniul violenței domestice a scăzut cu 11,5% (-530 de fapte) față de perioada similară a anului 2025 (de la 4.600 la 4.070 de fapte).

Au fost înregistrate scăderi, comparativ cu perioada similară din anul 2025, pentru lovire sau alte violențe (de la 2.771 la 2.155 de fapte), amenințare (de la 574 la 505 fapte) și abandonul de familie (de la 314 la 297 de infracțiuni).

Cea mai mare pondere în cadrul infracțiunilor o reprezintă „lovirea sau alte violențe” – 53% (2.155 de fapte).

Unul dintre instrumentele prin care sunt instituite interdicții în sarcina agresorilor îl reprezintă ordinul de protecție provizoriu, emis de polițiști la fața locului, atunci când există un risc iminent asupra vieții, integrității fizice sau psihice a persoanei.

La nivel național, au fost emise de către polițiști 1.539 de ordine de protecție provizorii, 585 dintre acestea fiind transformate în ordine de protecție de către instanțele de judecată. Referitor la nerespectarea ordinului de protecție provizoriu, au fost sesizate 144 de infracțiuni, dintre care 73 în mediul urban și 71 în mediul în rural.

În aceeași perioadă, instanțele judecătorești au emis 1.355 de ordine de protecție, 585 fiind provenite din ordine de protecție provizorii. Referitor la nerespectarea ordinului de protecție, au fost sesizate 543 de infracțiuni.

„Pentru a preveni, limita și descuraja producerea unor situații tragice, Ministerul Afacerilor Interne, prin demersurile derulate, a devansat cu 3 luni termenul de implementare a Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică, devenind operațional, la nivel național, la data de 1 octombrie 2024. Acest sistem contribuie semnificativ la creșterea gradului de protecție și la prevenirea încălcării măsurilor dispuse de instanță sau de polițiști.

Este o modalitate prin care se poate monitoriza apropierea agresorului de victimă, iar, în urma alertelor primite prin acest sistem, polițiștii intervin pentru protecția victimelor și imobilizarea agresorilor.

În luna ianuarie 2026, la nivel național, în 540 de situații, a fost pusă în aplicare măsura de obligare a agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

Dintre acestea, 308 măsuri de monitorizare au fost dispuse pentru ordine de protecție provizorii, reprezentând 20% din totalul de 1.539 de ordine de protecție provizorii emise de polițiști.

Măsura monitorizării electronice a fost dispusă de instanțele de judecată în 232 de ordine de protecție, reprezentând 17% dintre cele 1.355 de ordine de protecție emise de instanțele de judecată.

Încrederea în instrumentele de protecție, de care pot beneficia victimele, poate salva vieți – nicio persoană care a solicitat montarea unei brățări de monitorizare electronică a agresorului și a respectat condițiile de utilizare nu a fost victima unei infracțiuni de omor”, se mai arată în comunicatul de presă amintit.

sursa: Poliția Română

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

