Peste 350 de elevi din întreaga țară vin la Alba Iulia la etapa națională a Olimpiadei de Matematică 2026 pentru ciclul liceal

Olimpiada națională de matematică, ediţia LXXVI, clasele IX-XII, se va desfășura la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, în perioada 30 martie-3 aprilie 2026.

357 de elevi de liceu din întreaga țară, vor sosi, începând de luni, 30 martie la Alba Iulia, pentru a susține probele specifice etapei naționale.

Olimpiada este o competiție de excelență care are ca scop identificarea și promovarea excelenței, stimularea gândirii creative și riguroase, precum și formarea unei elite capabile dă reprezinte cu succes România în competițiile internaționale. Etapa națională constă într-o probă scrisă, cu 4 probleme, pentru care se cere redactarea completă a soluțiilor. Subiectele pentru etapa națională sunt elaborate de grupul de lucru al Comisiei centrale a ONM, în colaborare cu Comitetul Științific al ONM din cadrul SSMR, se precizează într-un comunicat de presă al Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Festivitatea de deschidere va avea loc luni, 30 martie 2026, de la ora 19.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia.

Elevii vor susține proba scrisă marți 31 martie 2026, începând cu ora 9.00.

Rezultatele finale vor fi afișate joi, 2 aprilie 2026 și în aceeași zi va avea loc festivitatea de premiere și ceremonia de încheiere la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, de la ora 19.00.

Proba de baraj se va desfășura vineri 3 aprilie 2026, de la ora 9.00, pentru stabilirea loturilor participante la olimpiadele internaționale de matematică.

În cuvântul de bun venit publicat pe site-ul olimpiadei, inspectorul școlar general, prof. Cornel Stelian Sandu, a adresat felicitări tuturor participanților, profesorilor coordonatori și părinților care i-au susținut pe drumul performantei: „Prezența dumneavoastră aici, la Alba Iulia, este dovada unui parcurs remarcabil, bazat pe muncă susținută și ambiție. Vă încurajez să priviți această etapa nu doar ca pe o competiție, ci o oportunitate de a învăță, de a vă autodepăși și de a lega prietenii cu colegii care împărtășesc aceeași pasiune”.

