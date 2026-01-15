Peste 27 de ani de închisoare pentru un bărbat din Ocna Mureș care și-a VIOLAT fiica vitregă: A fosr REȚINUT de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud
Un bărbat din Ocna Mureș, care și-a violat fiica vitregă, va sta peste 27 de ani după gratii. A fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud.
Citește și: Caz ȘOCANT în Alba: Un bărbat din Ocna Mureș, în arest pentru 30 de zile, după ce și-a violat și agresat în mod repetat, fiica vitregă
Potrivit IPJ Alba, la data de 14 ianuarie 2026, polițiștii din Ocna Mureș au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din Ocna Mureș, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 14 ianuarie 2026, de către Curtea de Apel Alba Iulia.
Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 27 ani și 8 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de viol săvârșit asupra unui minor, agresiune sexuală asupra unui minor, coruperea sexuală a minorilor și rele tratamente aplicate minorului.
Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.
