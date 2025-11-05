Peste 200.000 de români nu au primit încă ajutorul de 125 de lei pentru alimente. Când vor ajunge cardurile
Peste 200.000 de români nu au primit încă ajutorul de 125 de lei pentru alimente. Când vor ajunge cardurile
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat marți că prima plată prin cardurile pentru alimente a ajuns deja la peste un milion de persoane, iar alte 200.000 de carduri sunt în curs de livrare prin Poșta Română.
„Cardurile de alimente vor avea două încărcări în acest an. Prima plată a fost deja efectuată, peste un milion de carduri fiind încărcate luna trecută. A doua plată, de 125 de lei, va fi făcută în luna decembrie, așa cum am anunțat”, a explicat ministrul.
El a precizat că, după anul electoral 2024, Guvernul de atunci a redus eligibilitatea pentru ajutorul alimentar doar la anumite categorii: persoane cu indemnizații sociale de 1.281 de lei și cei cu venituri sub 2.000 de lei. Astfel, populația eligibilă pentru 2025 scade de la 2,3 milioane la 1,2 milioane de persoane. „Am reușit să asigur resursele necesare pentru a acoperi aceste 1,2 milioane de persoane vulnerabile”, a spus Pîslaru.
Întrebat despre cele 200.000 de persoane care nu au primit încă cardurile, ministrul a menționat că acestea vor fi livrate în curând prin Poșta Română.
De asemenea, Pîslaru a anunțat că, începând din 2026, intenționează să schimbe metoda de sprijin social. În locul transferurilor financiare cu sume mici, statul va trimite echipe comunitare de servicii integrate, care vor merge acasă la persoanele vulnerabile pentru a le oferi alimente, servicii medicale și alte programe sociale.
