Actualitate

Peste 20 de amenzi pentru depășirea cu peste 50 km/h a vitezei legale pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș-Deva într-o singură săptămână: Care a fost valoarea sancțiunilor contravenționale

Ioana Oprean

Publicat

acum 29 de minute

în

De

Polițiștii din cadrul Biroului Poliție Autostradă A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au desfășurat săptămâna trecută, activități în scopul creșterii gradului de disciplină rutieră” pe tronsoanele aflate în competență.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au verificat peste 120 de autovehicule și au aplicat 89 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 28.000 lei, dintre care 24 au fost aplicate pentru depășirea vitezei maxime admise cu peste 50 km/h.

Totodată, au fost reținute 3 permise de conducere, pentru abateri privind circulația pe drumul public, respectiv pentru nerespectarea regulilor privind depășirea și pentru folosirea telefonului mobil în timpul deplasării, fără dispozitiv de tip „mâini libere”. În cazul folosirii telefonului mobil concomitent cu încălcarea unei alte reguli de circulație, fapta se sancționează și cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 30 de zile.

De asemenea, au fost retrase 3 certificate de înmatriculare, ca urmare a neregulilor tehnice constatate.

În urma activităților desfășurate nu au fost constatate infracțiuni la regimul rutier.

Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostradă A1 Râmnicu Vâlcea – Deva continuă acțiunile pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente și pentru protejarea vieții tuturor participanților la trafic, se arată într-un comunicat de presă dat publicității luni, 19 ianuarie 2026.

foto: arhivă

