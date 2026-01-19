Peste 20 de amenzi pentru depășirea cu peste 50 km/h a vitezei legale pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș-Deva într-o singură săptămână: Care a fost valoarea sancțiunilor contravenționale
Peste 20 de amenzi pentru depășirea cu peste 50 km/h a vitezei legale pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș-Deva într-o singură săptămână
Polițiștii din cadrul Biroului Poliție Autostradă A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au desfășurat săptămâna trecută, activități în scopul creșterii gradului de disciplină rutieră” pe tronsoanele aflate în competență.
În urma activităților desfășurate, polițiștii au verificat peste 120 de autovehicule și au aplicat 89 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 28.000 lei, dintre care 24 au fost aplicate pentru depășirea vitezei maxime admise cu peste 50 km/h.
Totodată, au fost reținute 3 permise de conducere, pentru abateri privind circulația pe drumul public, respectiv pentru nerespectarea regulilor privind depășirea și pentru folosirea telefonului mobil în timpul deplasării, fără dispozitiv de tip „mâini libere”. În cazul folosirii telefonului mobil concomitent cu încălcarea unei alte reguli de circulație, fapta se sancționează și cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 30 de zile.
De asemenea, au fost retrase 3 certificate de înmatriculare, ca urmare a neregulilor tehnice constatate.
În urma activităților desfășurate nu au fost constatate infracțiuni la regimul rutier.
Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostradă A1 Râmnicu Vâlcea – Deva continuă acțiunile pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente și pentru protejarea vieții tuturor participanților la trafic, se arată într-un comunicat de presă dat publicității luni, 19 ianuarie 2026.
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
FOTO | Emil Gânj, bărbatul acuzat că și-a ucis iubita și i-a incendiat casa, urmărit și de FBI: S-ar putea ascunde în tuneluri din Al Doilea Război Mondial
Emil Gânj, bărbatul acuzat că și-a ucis iubita și i-a incendiat casa, urmărit și de FBI: S-ar putea ascunde în tuneluri din Al Doilea Război Mondial Presa maghiară scrie că autoritățile române au cerut sprijinul FBI pentru a-l localiza pe Emil Gânj, bărbatul acuzat că și-a ucis iubita și i-a incendiat casa. Conform publicației „Magyar […]
VIDEO | Băiat de 12 ani, prins la volanul unui autoturism după ce a fost urmărit ca-n filme în trafic de poliţişti din două județe: Maşina era furată
Băiat de 12 ani, prins la volanul unui autoturism după ce a fost urmărit ca-n filme în trafic de poliţişti din două județe: Maşina era furată Un băiat de 12 ani din Chişineu-Criş, judeţul Arad, a fost prins de poliţişti din judeţele Hunedoara şi Arad în timp ce conducea un autoturism pe care îl furase […]
Peste 8.000 de persoane salvate de pe munte în 2025 în România: Creștere semnificativă a acțiunilor de salvare față de anul anterior
Peste 8.000 de persoane salvate de pe munte în 2025 în România: Creștere semnificativă a intervențiilor față de anul anterior Peste 8.000 de persoane au fost salvate de pe munte anul trecut, cu aproximativ 450 mai multe decât în 2024, în urma intervențiilor Salvamont România la nivel național. Conform raportului Salvamont România, serviciile publice județene […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Peste 20 de amenzi pentru depășirea cu peste 50 km/h a vitezei legale pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș-Deva într-o singură săptămână: Care a fost valoarea sancțiunilor contravenționale
Peste 20 de amenzi pentru depășirea cu peste 50 km/h a vitezei legale pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș-Deva într-o singură săptămână...
FOTO | Emil Gânj, bărbatul acuzat că și-a ucis iubita și i-a incendiat casa, urmărit și de FBI: S-ar putea ascunde în tuneluri din Al Doilea Război Mondial
Emil Gânj, bărbatul acuzat că și-a ucis iubita și i-a incendiat casa, urmărit și de FBI: S-ar putea ascunde în...
Știrea Zilei
FOTO | Albaiulianca Ana Bimbea a împlinit venerabila vârstă de 104 ani: „Este un exemplu de putere, echilibru și optimism”
Albaiulianca Ana Bimbea a împlinit venerabila vârstă de 104 ani: „Este un exemplu de putere, echilibru și optimism” Ana Bimbea,...
DOLIU la Sebeș: Consilierul local Nichi Ardeal a încetat din viață. ,,Vineri în Primărie, duminică pe stradă, azi – doar amintire! Sebeșul e mai sărac fără tine”
DOLIU la Sebeș: Consilierul local Nichi Ardeal a încetat din viață. ,,Vineri în Primărie, duminică pe stradă, azi – doar...
Curier Județean
FOTO | 13 tineri polițiști, absolvenți ai școlilor de agenți de poliție, au început activitatea la IPJ Alba. Unde au fost repartizați
13 tineri polițiști, absolvenți ai școlilor de agenți de poliție, au început activitatea la IPJ Alba. Unde au fost repartizați...
Șofer din Alba, prins băut la volan în județul Hunedoara: Bărbatul din Pianu nu avea nici permis de conducere
Șofer din Alba, prins băut la volan în județul Hunedoara: Bărbatul din Pianu nu avea nici permis de conducere Un...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
18 ianuarie 1821: Începutul revoluției lui Tudor Vladimirescu, revoluție care a marcat sfârșitul domniilor fanariote
18 ianuarie 1821: Începutul revoluției lui Tudor Vladimirescu, revoluție care a marcat sfârșitul domniilor fanariote La începutul secolului al XIX-lea,...
18 ianuarie – Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril
18 ianuarie – Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril sunt sărbătoriți...