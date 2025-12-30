Peste 170 de patrupezi, sterilizați în 2025 la Alba Iulia în cadrul Campaniei de sterilizare a câinilor cu stăpân. Animalele au fost microcipate și au primit carnete de sănătate
Peste 170 de patrupezi au fost sterilizați în 2025 la Alba Iulia în cadrul Campaniei de sterilizare a câinilor cu stăpân. Animalele au fost microcipate și au primit carnete de sănătate.
În acest an au fost sterilizați un număr de 171 de câini cu stăpân de pe raza municipiului. Particularitatea campaniei din anul 2025 a fost asigurarea microcipării, respectiv înregistrării și eliberării carnetelor de sănătate aferente câinilor sterilizați.
,,Sfârșitul anului 2025 înseamnă și finalul celei de-a șasea campanii de sterilizare a câinilor cu stăpân desfășurată de către Primăria Alba Iulia. Aceste campanii le considerăm necesare întrucât înseamnă mai puțini câini abandonați de proprietari pe străzile orașului.
În cele șase campanii de până acum au fost sterilizați 1375 de câini și rezultatele se văd. În acest moment în adăpostul public sunt cu aproximativ 25% mai puțini câini decât la finalul anilor precedenți semn că cele șase campanii de sterilizare încep să producă efecte”, a transmis Marius Filimon, viceprimarul municipiului Alba Iulia.
Campania de anul acesta a fost realizată în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Alba – Biroul pentru protecția animalelor și cu Asociația “Prietenii lui Azor” din Alba Iulia.
