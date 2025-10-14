Rămâi conectat

Curier Județean

Peste 120.000 de probe analizate pentru depistarea bolilor la animale, în primele 9 luni din an, în laboratorul DSVSA Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum 20 de minute

în

De

Peste 120.000 de probe analizate pentru depistarea bolilor la animale, în primele 9 luni din anul 2025, în laboratorul DSVSA Alba

Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Alba (LSVSA), din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba, a desfășurat o activitate intensă în primele nouă luni ale anului 2025, analizând un total de 120.664 de probe pentru depistarea bolilor la animale.

Au fost efectuate investigații pentru bolile virale, bacteriene, parazitare, encefalopatii spongiforme transmisibile (EST-uri) la animalele domestice si sălbatice în baza Programului de supraveghere. Probele au provenit atât din județul Alba, cât și din alte județe arondate (Sibiu, Arad, Timiș, Mureș, Caraș-Severin).

Distribuția probelor, în funcție de specie, a fost următoarea:

  • Bovine – 88.950 probe;
  • Ovine – 25.538 probe;
  • Cabaline – 2.052 probe;
  • Caprine – 546 probe;
  • Porcine – 345 probe;
  • Păsări – 1.760 probe;
  • Animale sălbatice – 1.240 probe;
  • Albine – 213 probe;
  • Animale de companie – 20 probe.

În urma analizelor de laborator, au fost diagnosticate boli, respectiv infecții, unele cu transmisibilitate la om, după cum urmează:

  • Anemie infecțioasă ecvină (cabaline);
  • Leucoză enzootică bovină;
  • Pestă porcină africană (la mistreți și porci domestici);
  • Infecții cu Campylobacter spp. (bovine și caprine);
  • Infecții cu Listeria monocytogenes (ovine);
  • Infecții cu Escherichia coli (caprine);
  • Contaminare cu Salmonella Livingstone (păsări);
  • Infestații cu Varroa destructor și Nosema spp. (albine);
  • Infecții cu Nematozi (la caprine);
  • Infecții cu Eimeria spp. (la pasari). 

Activitatea laboratorului se bazează pe prelevarea și analiza de probe biologice – precum sânge, ser, organe, fecale, apă, furaje, probe de mediu – recoltate în cadrul programului oficial de supraveghere, al programului de autocontrol sau la cererea medicilor veterinari și a proprietarilor de animale.

În domeniul Sănătatea animalelor, laboratorul este acreditat pentru 49 de metode de analiză, dintre care 15 sunt comune și altor domenii de activitate. Aceste metode acoperă o gamă largă de teste pentru:

  • Diagnosticarea și monitorizarea bolilor la animale;
  • Controlul potabilității apei și hranei pentru animale;
  • Verificarea eficienței proceselor de decontaminare în spațiile destinate animalelor.

LSVSA Alba joacă un rol esențial în supravegherea sanitar-veterinară, monitorizând constant apariția și evoluția bolilor în județul Alba și în județele arondate, conform arondării și strategiei stabilite de ANSVSA, se arată într-un comunicat transmis de DSVSA Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Autocamion „înțepenit” de-a curmezișul șoselei după impactul cu parapetele, pe DN 74, pe Dealul Mare

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

14 octombrie 2025

De

Autocamion „înțepenit” de-a curmezișul șoselei după impactul cu parapetele, pe DN 74, pe Dealul Mare Un incident în trafic s-a produs la mijlocul zilei de marți, 14 octombrie 2025, pe DN 74, în Munții Apuseni. Un autocamion s-a poziționat temporar de-a curmezișul șoselei după impactul cu parapetele. Incidentul din trafic a avut loc pe Dealul […]

Citește mai mult

Curier Județean

INCENDIU pe o stradă din Alba Iulia! Un buldoexcavator a izbucnit în flăcări. Pompierii intervin de urgență

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

14 octombrie 2025

De

INCENDIU pe o stradă din Alba Iulia! Un buldoexcavator a izbucnit în flăcări. Pompierii intervin de urgență Un incendiu a izbucnit la un buldoexcavator de pe strada Nazaret Ilit din Alba Iulia, astăzi, 14 octombrie, în jurul orei 12:15.  Din primele informații, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în mun. […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Colaboratori și absolvenți ai Universității din Alba Iulia în echipa Muzeului Astra distinsă cu premiul Europa Nostra 2025

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

14 octombrie 2025

De

Colaboratori și absolvenți ai Universității din Alba Iulia în echipa Muzeului Astra distinsă cu premiul Europa Nostra 2025 Muzeul Astra din Sibiu a câștigat premiul Europa Nostra 2025, la categoria „Educație, formare și abilități”, cu proiectul „Casa Artelor – Centrul de activități si resurse regionale”. Distincția a fost acordată instituției în cadrul ceremoniei de decernare […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 6 minute

Cum va fi VREMEA până în 26 octombrie 2025, în Transilvania și la munte: Un nou val de frig cuprinde România, iar temperaturile vor scădea în toate regiunile. Prognoza meteo de la ANM, pentru următoarele 2 săptămâni

Cum va fi VREMEA până în 26 octombrie 2025, în Transilvania și la munte: Un nou val de frig cuprinde...
Actualitateacum 37 de minute

Consumatorii casnici ar putea scăpa de TVA la apă. Excepția se aplică doar unei cantități limitate

Românii ar putea plăti mai puțin pentru apă. Proiectul prevede eliminarea TVA pentru consumul casnic limitat Un proiect de lege...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 19 ore

Primăria Alba Iulia pregătește un ÎMPRUMUT de până la 150 de milioane de lei, prin emiterea de obligațiuni, pentru finanțarea obiectivelor de investiții prioritare

Primăria Alba Iulia, pregătiri pentru un împrumut de până în 150 de milioane de lei, prin emiterea de obligațiuni. Scopul,...
Ştirea zileiacum 21 de ore

VIDEO | Liceul „Petru Maior” din Ocna Mureș, complet renovat și reabilitat până la finalul anului: ,,Mai mult decât o instituție de învățământ: este un simbol al evoluției și al grijii pentru generațiile tinere”

Liceul „Petru Maior” din Ocna Mureș, complet renovat și reabilitat până la finalul anului: ,,Mai mult decât o instituție de...

Curier Județean

Curier Județeanacum 20 de minute

Peste 120.000 de probe analizate pentru depistarea bolilor la animale, în primele 9 luni din an, în laboratorul DSVSA Alba

Peste 120.000 de probe analizate pentru depistarea bolilor la animale, în primele 9 luni din anul 2025, în laboratorul DSVSA...
Curier Județeanacum 3 ore

FOTO | Autocamion „înțepenit” de-a curmezișul șoselei după impactul cu parapetele, pe DN 74, pe Dealul Mare

Autocamion „înțepenit” de-a curmezișul șoselei după impactul cu parapetele, pe DN 74, pe Dealul Mare Un incident în trafic s-a...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 20 de ore

FOTO | Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Premierul României, Ilie Bolojan, a efectuat,...
Politică Administrațieacum o zi

SONDAJ INSCOP: AUR, detașat pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare: Cum stau partidele de la guvernare

SONDAJ INSCOP: AUR, detașat pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare AUR ar câștiga alegerile parlamentare dacă...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 8 ore

Minunile Sfintei Parascheva, cuvioasa care vindecă boli și lecuiește suflete

Minunile Sfintei Parascheva, cuvioasa care vindecă boli și lecuiește suflete De peste 300 de ani de când moaştele Cuvioasei Parascheva...
Opinii - Comentariiacum 9 ore

Tradiții și obiceiuri de Sfânta Cuvioasă Parascheva, sărbătorită pe 14 octombrie. Ce e bine să faci pentru a atrage prosperitatea și sănătatea în familie

Tradiții și obiceiuri de Sfânta Cuvioasă Parascheva, sărbătorită pe 14 octombrie. Ce e bine să faci pentru a atrage prosperitatea...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea