Peste 11 milioane de euro pentru fermierii români ale căror culturi de fructe au fost distruse de înghețul din primăvară, anunțați de Comisia Europeană
O propunere de a furniza aproape 50 de milioane euro pentru a sprijini fermierii din sectorul fructelor, fructelor cu coajă lemnoasă și legumelor din România, Bulgaria, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia a fost adoptată de către Comisia Europeană.
În urma aprobării de către statele membre, propunerea Comisiei alocă 7,4 milioane euro Bulgariei, 10,8 milioane euro Ungariei, 4,2 milioane euro Letoniei, 1,1 milioane euro Lituaniei, 14,8 milioane euro Poloniei și 11,5 milioane euro României din rezerva pentru agricultură. Aceste țări pot completa acest sprijin al UE cu până la 200% din fonduri național, potrivit Digi 24.
„Pentru a se asigura eficacitatea acestei măsuri excepționale, este important ca beneficiarii să primească rapid sprijinul financiar de urgență. Plățile către fermieri pentru sprijinul financiar de urgență acordat Bulgariei, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Poloniei și României trebuie efectuate înainte de 30 aprilie 2026”, a transmis Comisia Europeană.
În toate cele șase state membre, înghețurile târzii, adesea urmate de grindină sau ploi abundente, au compromis o mare parte din culturile de fructe, legume, semințe și fructe cu coajă lemnoasă.
