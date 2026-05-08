VIDEO | Vârstnic din Alba, înșelat cu 22.000 de lei prin metoda „accidentul”: Escrocii i-au spus că fiul său a suferit un accident și trebuie operat de urgență. Doi tineri, REȚINUȚI

Vârstnic din Alba, înșelat cu 22.000 de lei prin metoda „accidentul”: Escrocii i-au spus că fiul său a suferit un accident și trebuie operat de urgență. Doi tineri, REȚINUȚI

Un bărbat în vârstă de 82 de ani din localitatea Lunca Târnavei, județul Alba, a fost victima unei înșelăciuni prin metoda ,,accidentul”.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 aprilie 2026, polițiștii din Blaj au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat, în vârstă de 82 de ani, din localitatea Lunca Târnavei, județul Alba, cu privire la faptul că a fost contactat, pe telefonul fix, de către persoane necunoscute, care i-ar fi relatat faptul că fiul său a suferit un accident de circulație și necesită, de urgență, o intervenție chirurgicală, pentru care ar avea nevoie de suma de 22.000 de lei.

Ulterior, la locuința vârstnicului s-a prezentat o persoană care purta o mască chirurgicală pe față și care a luat suma de bani pregătită de acesta, părăsind imobilul.

În urma activităților investigativ-operative, la data de 7 mai 2026, polițiștii de investigații criminale din Blaj au identificat doi bărbați, în vârstă de 24 și 29 de ani, ambii din municipiul Medgidia, județul Constanța, bănuiți de săvârșirea faptei.

Față de aceștia, a fost luată măsura reținerii, pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

În cursul zilei de azi, 8 mai 2026, bărbații vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj pentru dispunerea măsurilor legale.

