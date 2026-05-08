Actualitate

FOTO | Noul Mercedes-Benz GLC electric a intrat în producție la uzina din Bremen, cu unități de propulsie fabricate la Sebeș

Ioana Oprean

Publicat

acum 39 de minute

în

De

Noul Mercedes-Benz GLC electric a intrat în producție la uzina din Bremen, cu unități de propulsie fabricate la Sebeș

Constructorul german de automobile Mercedes-Benz a anunțat că noul GLC electric a intrat oficial în producție la fabrica din Bremen, unde sunt asamblate în prezent 11 modele diferite.

Mercedes-Benz a prezentat noul GLC cu zero emisii în toamna anului 2025, iar modelul este deja disponibil și pe piața din România. Acum, SUV-ul electric a început să fie produs în cadrul uzinei din Bremen.

Noul GLC electric este asamblat în Hala 9, cea mai mare unitate de producție a fabricii Mercedes-Benz din Bremen. Pe aceeași linie de fabricație sunt produse atât versiunile termice și hibride ale modelului GLC, cât și modelul electric EQE.

Componentele sistemului de propulsie electric provin din mai multe locații: bateria este furnizată de Accumotive din Kamenz, unitatea de propulsie electrică este fabricată la uzina din Sebeș, iar alte componente esențiale sunt produse la fabrica din Hamburg.

Uzina Mercedes-Benz din Bremen are aproximativ 10.500 de angajați și produce în prezent 11 modele: EQE, Clasa C Sedan și break, CLE Coupe și Cabrio, GLC SUV și Coupe, GLC cu Tehnologie EQ, AMG SL și GT, precum și Mercedes-Maybach SL.

Dintre acestea, șapte modele sunt fabricate exclusiv la Bremen.

sursa: Automarket

foto: Mercedes-Benz

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

8-10 mai 2026 | Averse de ploaie, descărcări electrice și rafale de vânt în România: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

8 mai 2026

De

Averse de ploaie, descărcări electrice și rafale de vânt în România: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo pentru întreaga țară, valabilă de vineri, 8 mai 2026, ora 12.00, până duminică, 10 mai 2026, la ora 10.00. Sunt anunțate averse de ploaie, descărcări electrice și rafale de […]

Citește mai mult

Actualitate

FOTO | 12 pacienți au fost salvați în spitale din România, în doar două zile, în urma a patru prelevări de organe

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

8 mai 2026

De

12 pacienți au fost salvați în spitale din România, în doar două zile, în urma a patru prelevări de organe Patru prelevări de organe, una la Iași, două la Bistrița și alta la București au oferit, în aceste zile, o nouă șansă la viață pentru 12 pacienți aflați pe listele de așteptare pentru un transplant […]

Citește mai mult

Actualitate

Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României: E o perioadă de instabilitate, tulbure. Vom asista la variații ale cursului, probabil în ambele direcții

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

8 mai 2026

De

Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României: E o perioadă de instabilitate, tulbure. Vom asista la variații ale cursului, probabil în ambele direcții Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, Dan Suciu, a declarat joi că evoluția cursului leu-euro ar putea oscila în perioada următoare, pe fondul incertitudinilor legate de stabilitatea politică și […]

Citește mai mult