FOTO | Noul Mercedes-Benz GLC electric a intrat în producție la uzina din Bremen, cu unități de propulsie fabricate la Sebeș
Noul Mercedes-Benz GLC electric a intrat în producție la uzina din Bremen, cu unități de propulsie fabricate la Sebeș
Constructorul german de automobile Mercedes-Benz a anunțat că noul GLC electric a intrat oficial în producție la fabrica din Bremen, unde sunt asamblate în prezent 11 modele diferite.
Mercedes-Benz a prezentat noul GLC cu zero emisii în toamna anului 2025, iar modelul este deja disponibil și pe piața din România. Acum, SUV-ul electric a început să fie produs în cadrul uzinei din Bremen.
Noul GLC electric este asamblat în Hala 9, cea mai mare unitate de producție a fabricii Mercedes-Benz din Bremen. Pe aceeași linie de fabricație sunt produse atât versiunile termice și hibride ale modelului GLC, cât și modelul electric EQE.
Componentele sistemului de propulsie electric provin din mai multe locații: bateria este furnizată de Accumotive din Kamenz, unitatea de propulsie electrică este fabricată la uzina din Sebeș, iar alte componente esențiale sunt produse la fabrica din Hamburg.
Uzina Mercedes-Benz din Bremen are aproximativ 10.500 de angajați și produce în prezent 11 modele: EQE, Clasa C Sedan și break, CLE Coupe și Cabrio, GLC SUV și Coupe, GLC cu Tehnologie EQ, AMG SL și GT, precum și Mercedes-Maybach SL.
Dintre acestea, șapte modele sunt fabricate exclusiv la Bremen.
sursa: Automarket
foto: Mercedes-Benz
