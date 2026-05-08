Curier Județean

VIDEO | RAZIE de amploare în Ocna Mureș: AMENZI de aproape 8.000 de lei. Zeci de persoane și mașini verificate, dar și consiliere pentru 10 persoane aflate în situații conflictuale

Ioana Oprean

Publicat

acum 27 de minute

în

De

VIDEO | RAZIE de amploare în Ocna Mureș: AMENZI de aproape 8.000 de lei. Zeci de persoane și mașini verificate, dar și consiliere pentru 10 persoane aflate în situații conflictuale

Joi, 7 mai 2026, în intervalul orar 17.00-20.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Mureș, împreună cu cei ai Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș, au desfășurat o acțiune, pe raza orașului Ocna Mureș, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, peste 70 de verificări de persoane și peste 30 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 27 de abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 7.680 de lei.

În cadrul acțiunii, au fost consiliate 10 de persoane aflate în situații conflictuale, pe linia violenței domestice, combaterea violenței domestice fiind un obiectiv prioritar al Poliției Române.

sursa: IPJ Alba

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

8 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 minute

în

8 mai 2026

De

8 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează vineri, 8 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tânără de 21 de ani, din Alba Iulia, condamnată pentru trafic de droguri de mare risc, REȚINUTĂ polițiști și dusă în Penitenciarul Aiud: Cât timp va sta după gratii

Ioana Oprean

Publicat

acum 48 de minute

în

8 mai 2026

De

Tânără de 21 de ani, din Alba Iulia, condamnată pentru trafic de droguri de mare risc, REȚINUTĂ polițiști și dusă în Penitenciarul Aiud: Cât timp va sta după gratii O tânără de 21 de ani, din Alba Iulia, condamnată pentru trafic de droguri de mare risc, a fost reținută de polițiști și dusă în Penitenciarul […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Bărbat din Alba Iulia, prins BĂUT la volan pe o stradă din Teiuș: A fost REȚINUT de polițiști. A avut o alcoolemie de 0,94 mg/litru alcool pur

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

8 mai 2026

De

Bărbat din Alba Iulia, prins BĂUT la volan pe o stradă din Teiuș: A fost REȚINUT de polițiști Un bărbat de 57 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului pe strada Clujului din Teiuș. După testarea cu aparatul etilotest a rezultat o valoare […]

Citește mai mult