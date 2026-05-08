VIDEO | RAZIE de amploare în Ocna Mureș: AMENZI de aproape 8.000 de lei. Zeci de persoane și mașini verificate, dar și consiliere pentru 10 persoane aflate în situații conflictuale
Joi, 7 mai 2026, în intervalul orar 17.00-20.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Mureș, împreună cu cei ai Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș, au desfășurat o acțiune, pe raza orașului Ocna Mureș, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență.
În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, peste 70 de verificări de persoane și peste 30 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.
Au fost constatate 27 de abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 7.680 de lei.
În cadrul acțiunii, au fost consiliate 10 de persoane aflate în situații conflictuale, pe linia violenței domestice, combaterea violenței domestice fiind un obiectiv prioritar al Poliției Române.
sursa: IPJ Alba
