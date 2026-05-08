8-10 mai 2026 | Averse de ploaie, descărcări electrice și rafale de vânt în România: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

Averse de ploaie, descărcări electrice și rafale de vânt în România: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo pentru întreaga țară, valabilă de vineri, 8 mai 2026, ora 12.00, până duminică, 10 mai 2026, la ora 10.00.

Sunt anunțate averse de ploaie, descărcări electrice și rafale de vânt în România.

În intervalul menționat, la munte, în sud-vestul, sudul, centrul și estul țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.

Aceasta se va manifesta prin averse în general moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze de 35…50 km/h) și pe arii restrânse grindină.

În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

