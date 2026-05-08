Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia deschide trei programe internaționale Erasmus+ (BIP) dedicate excelenței în cercetare și cetățeniei globale

În perioada 10-15 mai 2026, Centrul de Relații Internaționale și Școala Doctorală de Științe Economice ale Universității „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia organizează trei programe intensive mixte (BIP) finanțate prin programul Erasmus+: Global Citizenship in Multicultural Academic Settings, ’’Glocal’’ Policies for UDL și Research Excellence, Academic Writing & International Networking.

La cele trei programe participă 101 studenți internaționali din 20 de țări, înscriși la programe de licență, master și doctorat, care vor desfășura în această săptămână activități academice, interculturale și de cercetare în spațiile emblematice ale orașului Alba Iulia.

Programele reunesc tematici de actualitate — cetățenie globală, incluziune educațională și excelență în cercetare — și valorifică patrimoniul cultural și academic al orașului Alba Iulia ca spațiu de învățare internațională. Pe parcursul săptămânii, participanții vor lua parte la workshopuri interactive dedicate inteligenței culturale, comunicării interculturale și design thinking-ului, precum și la sesiuni de formare în metodologia cercetării, analiza datelor și redactarea academică.

Programul include, de asemenea, o Seară Internațională în care studenții vor prezenta tradițiile și culturile țărilor de origine, precum și vizite la obiective culturale reprezentative din Alba Iulia.

Evenimentul de deschidere va avea loc luni, 11 mai 2026, începând cu ora 10:00, la Muzeul Principia din Alba Iulia.

La festivitate va participa Rectorul Universității, prof. univ. dr. Daniel Valer Breaz, alături de coordonatorii programelor și delegațiile internaționale.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI